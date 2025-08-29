Domačih bunkerjev je vse več, takšne pa naj bodo zaloge za preživetje

Vse več je takšnih, ki so se zaradi strahu pred morebitno vojno v zadnjem času izdatno oborožili. Vendar ne z orožjem, temveč z zalogami, ki zajemajo pet osnovnih kategorij: hrano, vodo, zavetje, samoobrambo in komunikacijo.

Govorimo namreč o t. i. preperjih, ljudeh, ki so zelo dobro (mogoče celo preveč dobro) pripravljeni na vse možne katastrofe.

Medtem ko nekateri gledajo na to njihovo gibanje kot na paranoično obsesijo, so drugi veliko bolj razumevajoči in gledajo nanj kot na povsem razumen odziv na vse bolj nestabilen svet. Preperji so ljudje, ki se sistematično pripravljajo na najslabše možne scenarije – od naravnih nesreč in izpadov električne energije do vojn in propada družbenih sistemov.

Tudi v Sloveniji naj bi bilo vse več tako imenovanih bunkerjev za sodni dan.

Ne le v ZDA, kjer se je njihovo gibanje v zadnjih letih najbolj razmahnilo, filozofija preperjev je pljusknila tudi že v naše konce. Tudi v Sloveniji naj bi bilo vse več tako imenovanih bunkerjev za sodni dan. Nekateri domači bunkerji naj bi imeli celo toliko zalog, s katerimi bi lahko (celo brez električne energije) preživeli vse leto.

Ni vse na enem mestu

Ena najbolj znanih preperjev ta hip sta Carrie in Colton Smith iz ameriške Montane, ki sta se na konec sveta začela pripravljati že v začetku leta 2023, in sicer potem, ko so nad ZDA opazili kitajski vohunski balon, ki je pred strmoglavljenjem povzročil paniko.

Markičevi iz Naklega imajo v hiši svoje zaklonišče. FOTO: Dejan Javornik

»Odraščala sem v Kaliforniji, kjer so potresi pogost pojav, zato je bila moja družina vedno pripravljena na naravne nesreče,« je pripovedovala Carrie. Medtem je postala celo že tako slavna, da svoje nasvete za pripravo na konec sveta deli z več kot milijonom sledilcev. In kaj jim priporoča? Štiri generatorje, tri skoraj 200-litrske rezervoarje za vodo, liofilizirano hrano z rokom trajanja 25 let in orodje za samoobrambo. Zakonca sta veliko investirala tudi v sončne celice, satelitske telefone, ročne solarne radijske sprejemnike in celo gumijast čoln.

15 osnovnih potrebščin za preživetje: - Filtri in sredstva za čiščenje vode (prenosni filter, tablete ali kapljice), - zaloga vode (vsaj 4 litre na osebo na dan), - zaloga hrane za nujne primere (liofilizirani obroki, konzervirana hrana, suhi obroki), - orodje za kurjenje ognja (aktivatorji ognja, vodoodporne vžigalice, vžigalnik, tekočina za vžiganje), - komplet prve pomoči (zdravila, antiseptiki, povoji), - zavetje za nujne primere (ponjava, lahki šotor, termo odeja), - topla oblačila in izolacija (volnene nogavice, termo spodnje perilo, vodoodporne plasti, rokavice), - večnamensko orodje ali nož za preživetje, - viri svetlobe (čelna svetilka, svetilka, rezervne baterije ali sončna energija), - pripomočki za navigacijo (kompas, zemljevidi, GPS), - prenosni vir energije (sončni polnilnik, prenosna baterija, generator z več gorivi, sončni generator). - komunikacijska oprema (radio za nujne primere, piščalka, rezervni mobilni telefon, satelitski telefon), - oprema za samoobrambo (solzivec), - higiena (milo, vlažilni robčki, toaletni papir, vrečke za smeti), - pomembni dokumenti in gotovina (v vodoodporni vrečki: osebne izkaznice, denar, stiki v sili).

»Ne gre samo za sodni dan ali tretjo svetovno vojno; lahko gre tudi za izgubo službe, naravno nesrečo, kar koli,« je dodala. Skratka, par je pripravil podroben načrt, ki vključuje tudi tako imenovane vrečke za pobeg oziroma vreče za evakuacijo v sili. Njuna oprema seveda ni skoncentrirana na enem mestu. Njune zaloge pokrivajo, kot rečeno, pet osnovnih kategorij: hrana, voda, zavetje, samoobramba in komunikacija, med njimi so najpomembnejše hrana, voda, zavetje, energija ...