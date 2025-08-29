15 OSNOVNIH POTREBŠČIN

Domačih bunkerjev je vse več, takšne pa naj bodo zaloge za preživetje

Pokrivajo pet osnovnih kategorij, in sicer hrano, vodo, zavetje, samoobrambo in komunikacijo.
Fotografija: Na vrhu seznama stvari za preživetje je toaletni papir. FOTO: Artem Tarasov/Getty Images
Odpri galerijo
Na vrhu seznama stvari za preživetje je toaletni papir. FOTO: Artem Tarasov/Getty Images

L. K.
29.08.2025 ob 09:10
L. K.
29.08.2025 ob 09:10

Poslušajte

Čas branja: 3:33 min.

Vse več je takšnih, ki so se zaradi strahu pred morebitno vojno v zadnjem času izdatno oborožili. Vendar ne z orožjem, temveč z zalogami, ki zajemajo pet osnovnih kategorij: hrano, vodo, zavetje, samoobrambo in komunikacijo.

Govorimo namreč o t. i. preperjih, ljudeh, ki so zelo dobro (mogoče celo preveč dobro) pripravljeni na vse možne katastrofe.

Medtem ko nekateri gledajo na to njihovo gibanje kot na paranoično obsesijo, so drugi veliko bolj razumevajoči in gledajo nanj kot na povsem razumen odziv na vse bolj nestabilen svet. Preperji so ljudje, ki se sistematično pripravljajo na najslabše možne scenarije – od naravnih nesreč in izpadov električne energije do vojn in propada družbenih sistemov.

Tudi v Sloveniji naj bi bilo vse več tako imenovanih bunkerjev za sodni dan.

Ne le v ZDA, kjer se je njihovo gibanje v zadnjih letih najbolj razmahnilo, filozofija preperjev je pljusknila tudi že v naše konce. Tudi v Sloveniji naj bi bilo vse več tako imenovanih bunkerjev za sodni dan. Nekateri domači bunkerji naj bi imeli celo toliko zalog, s katerimi bi lahko (celo brez električne energije) preživeli vse leto.

Ni vse na enem mestu

Ena najbolj znanih preperjev ta hip sta Carrie in Colton Smith iz ameriške Montane, ki sta se na konec sveta začela pripravljati že v začetku leta 2023, in sicer potem, ko so nad ZDA opazili kitajski vohunski balon, ki je pred strmoglavljenjem povzročil paniko.

Markičevi iz Naklega imajo v hiši svoje zaklonišče. FOTO: Dejan Javornik
Markičevi iz Naklega imajo v hiši svoje zaklonišče. FOTO: Dejan Javornik
»Odraščala sem v Kaliforniji, kjer so potresi pogost pojav, zato je bila moja družina vedno pripravljena na naravne nesreče,« je pripovedovala Carrie. Medtem je postala celo že tako slavna, da svoje nasvete za pripravo na konec sveta deli z več kot milijonom sledilcev. In kaj jim priporoča? Štiri generatorje, tri skoraj 200-litrske rezervoarje za vodo, liofilizirano hrano z rokom trajanja 25 let in orodje za samoobrambo. Zakonca sta veliko investirala tudi v sončne celice, satelitske telefone, ročne solarne radijske sprejemnike in celo gumijast čoln.

15 osnovnih potrebščin za preživetje:

- Filtri in sredstva za čiščenje vode (prenosni filter, tablete ali kapljice),

- zaloga vode (vsaj 4 litre na osebo na dan),

- zaloga hrane za nujne primere (liofilizirani obroki, konzervirana hrana, suhi obroki),

- orodje za kurjenje ognja (aktivatorji ognja, vodoodporne vžigalice, vžigalnik, tekočina za vžiganje),

- komplet prve pomoči (zdravila, antiseptiki, povoji),

- zavetje za nujne primere (ponjava, lahki šotor, termo odeja),

- topla oblačila in izolacija (volnene nogavice, termo spodnje perilo, vodoodporne plasti, rokavice),

- večnamensko orodje ali nož za preživetje,

- viri svetlobe (čelna svetilka, svetilka, rezervne baterije ali sončna energija),

- pripomočki za navigacijo (kompas, zemljevidi, GPS),

- prenosni vir energije (sončni polnilnik, prenosna baterija, generator z več gorivi, sončni generator).

- komunikacijska oprema (radio za nujne primere, piščalka, rezervni mobilni telefon, satelitski telefon),

- oprema za samoobrambo (solzivec),

- higiena (milo, vlažilni robčki, toaletni papir, vrečke za smeti),

- pomembni dokumenti in gotovina (v vodoodporni vrečki: osebne izkaznice, denar, stiki v sili).

»Ne gre samo za sodni dan ali tretjo svetovno vojno; lahko gre tudi za izgubo službe, naravno nesrečo, kar koli,« je dodala. Skratka, par je pripravil podroben načrt, ki vključuje tudi tako imenovane vrečke za pobeg oziroma vreče za evakuacijo v sili. Njuna oprema seveda ni skoncentrirana na enem mestu. Njune zaloge pokrivajo, kot rečeno, pet osnovnih kategorij: hrana, voda, zavetje, samoobramba in komunikacija, med njimi so najpomembnejše hrana, voda, zavetje, energija ...

Imate doma kaj zaloge? FOTO: Pundapanda/Getty Images
Imate doma kaj zaloge? FOTO: Pundapanda/Getty Images

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

bunker zaloga potrebščine katastrofa

Priporočamo

Oranžno opozorilo Arsa: Zahod in osrednjo Slovenijo lahko zajamejo siloviti nalivi
Katoliški vikend vojaških veščin odpovedali: »Prihajali so neupravičeni pritiski«
Groza na Gorenjskem: učitelj verouka in otroški animator osumljen širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok
Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Komentarji:

Priporočamo

Oranžno opozorilo Arsa: Zahod in osrednjo Slovenijo lahko zajamejo siloviti nalivi
Katoliški vikend vojaških veščin odpovedali: »Prihajali so neupravičeni pritiski«
Groza na Gorenjskem: učitelj verouka in otroški animator osumljen širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok
Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto

Izbrano za vas

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.