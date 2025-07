Domači trik: mleko ni za v odtok, tako ga lahko uporabite za zalivanje rastlin

Seznam neželene hrane in raznoraznih koščkov v odtoku je – bodimo realni – sorazmerno dolg. Kolikokrat smo že vlili vanj olje, maščobo, stresli takšne in drugačne drobtine ... Res, nekaj neverjetnega je v tem, kako smo si karakterno različni, ko pa gre za odstranjevanje svinjarije, kot radi rečemo, tedaj smo vsi – samo ljudje. Krvavi pod kožo.

Vzemimo za primer umivalnik v kopalnici in kuhinjsko korito. Uporabljamo ju vsak dan: včasih pa se (nezavedno) obnašamo tako, kot da bosta ti dve zadevi vedno in poslušno požrli vse, kar jima naložimo. A prišel bo dan, in to dobro veste, ko se bosta obrnila proti nam: »Dovolj je!« In začela se bo drama: voda ne bo več odtekla, kuhinja bo začela zaudarjati, občutek bo, kot da je v odtoku nekaj crknilo, crkovina pa gnije, in takrat boste v dilemi, ali bi si nadeli gumijasti rokavici in šli v akcijo, ali pa bi raje poklicali vodovodarja. Ne eno ne drugo nam ne diši preveč. Pri prvi dilemi se blamiramo pred sabo, pri drugi se pred drugimi. Kaj pa če bi se kar izselili?

Ostanki, denimo jedilno olje in maščoba, se strdijo in povzročijo zamašitev. FOTO: Elena Gurova, Getty Images

V odtok je dovoljeno spuščati samo vodo, milo in detergente.

Maščoba se strdi, odtok pa zamaši

Čeprav vemo, da določene stvari preprosto ne gredo v odtok, so umivalnik, korito ali straniščna školjka že dolgo naša potuha. Kuhinjsko olje, maščoba, mokri robčki, ostanki od zajtrka, kosila, nekje pri sebi sicer že vemo, da se tega ne meče tja, pač pa v ustrezen smetnjak, skratka, zlahka bi se izognili (tudi večjim) težavam.

Ali ste vedeli, da niti mleko ne bi smelo pristati v odtoku? Da, prav ste prebrali. Takšno početje je popolnoma napačno! Če ne v odtok, kam naj zavržemo odvečno oziroma skisano mleko? Najprej: zakaj mleko ne sme končati v odtoku? V čem je sploh težava?

Z njim zalijte rože. FOTO: Naturalbox, Getty Images

Menda več kot 70 odstotkov prebivalcev avstralskega Sydneyja ne ve, da mleko ne sme končati v odtoku. Verjetno je tudi Ljubljana tu nekje. Skratka: v odtok je dovoljeno spuščati samo vodo, milo in detergente. Drugi ostanki, kot so mleko, jedilno olje in maščoba, pa se strdijo in posledično povzročijo zamašitev, kar vodi do dragih popravil. Ko se namreč maščoba in mleko zmešata s hladno vodo, se začneta naglo strjevati. Še več, ti ostanki se potem v kanalizacijskem sistemu vežejo še na druge odpadke, kot so mokre krpe in podobne reči, skupaj z njimi pa ustvarjajo maščobne obloge. In te povzročajo zamašitve v odtokih.

Kaj torej storiti s pokvarjenim mlekom? Obstaja preprosta in do okolja prijazna rešitev: priporoča se, da mleko razredčite z vodo iz pipe ter ga uporabite za zalivanje rastlin. Mleko je namreč odličen vir hranil za vaš vrt. Namesto da bi si mašili in boste prej ali slej talec čisto predragih težav, naslednjič raje preprosto nahranite svoje rastline.