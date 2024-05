Domači slaniki, ki so boljši od tistih iz pekarne

Zagotovo ste se kdaj v pekarni že zagledali v sveže pečene slanike. Vedno so izjemno mehki in puhasti, slana pika na i pa je sploh tisti dejavnik, ki se mu je težko upreti. Priročen prigrizek, ki na hitro poteši lakoto in se ga nikoli ne naveličamo. Zato predlagamo, da se ga naučimo pripraviti kar v domači pečici.

Recept sicer obsega kar nekaj korakov, ki sami po sebi niso posebno težki, moramo pa priznati, da priprava slanikov ni najhitrejša. A ko boste okusili končni rezultat, vloženega truda zagotovo ne boste obžalovali.

Pred mnogimi leti smo se peke lotili tudi v Odprti kuhinji, tokrat pa nam je v oči padel recept, ki ga je s svojim občinstvom delila Marija Mazalin, ime, ki izstopa med hrvaškimi kulinaričnimi vplivneži. Je ena najbolj priljubljenih hrvaških blogerk z mnogimi viralnimi vsebinami, ki dosežejo tudi na milijone ogledov.

Sestavine

600 g gladke bele moke

1 zavitek suhega kvasa

1 žlica soli

žlica sladkorja

2 jajci

250 ml mlačnega mleka

50 g olja

Premaz

žlica soli

2 žlici gladke bele moke

1/3 čajne žličke sode bikarbone

4 žlice vode

Priprava