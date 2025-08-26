BREZ NEVARNIH SNOVI

Doma narejena čistilna sredstva so bolj ugodna in ekološka

Preprosti gospodinjski izdelki lahko nadomestijo industrijske in naredijo vaš dom neprimerno bolj ekološki, pa tudi zdrav.
Fotografija: Brisače bodo mehke tudi s pomočjo alternativnih izdelkov, ki uspešno nadomestijo industrijske. FOTO: Snjewelry/Getty Images
Odpri galerijo
Brisače bodo mehke tudi s pomočjo alternativnih izdelkov, ki uspešno nadomestijo industrijske. FOTO: Snjewelry/Getty Images

L. K.
26.08.2025 ob 08:43
L. K.
26.08.2025 ob 08:43

Poslušajte

Čas branja: 3:52 min.

V času, ko vse več ljudi razmišlja o bolj zdravem življenju, je vračanje k naravnim čistilnim sredstvom postalo že povsem običajno.

Tablete za pomivanje posode so zasnovane tako, da se med ciklom pranja skorajda popolnoma raztopijo, a včasih na posodi pustijo sledi, bele fosfatne madeže z neprijetnim kemičnim vonjem. Kupljeni detergenti za pranje perila in mehčalci lahko dražijo kožo, oči in dihala. Pri ljudeh z občutljivo kožo in dihali lahko povzročijo ekcem, alergijske reakcije, draženje. Pa še to: kemikalije iz kupljenih detergentov močno obremenjujejo okolje.

Tudi zato se danes številni vse pogosteje zatekajo k (posodobljenim) receptom naših babic. Vsi tisti, ki se želijo izogniti kemikalijam in fosfatom, lahko naravne detergente in pralna sredstva pripravijo že z malo truda kar doma; predvsem pa s sestavinami, ki so lahko dostopne. Rezultati bodo presenetljivi: imeli boste dobro očiščeno, pa še stroški bodo bistveno nižji.

Mešanico stisnemo v modelčke za led in pustimo, da se posušijo ter popolnoma strdijo. FOTO: Naked King/Getty Images
Mešanico stisnemo v modelčke za led in pustimo, da se posušijo ter popolnoma strdijo. FOTO: Naked King/Getty Images
Kako torej, denimo, do naravnih tablet za pomivalni stroj? Namesto nakupa dragih, industrijsko proizvedenih tablet, polnih fosfatov in umetnih dišav, je dovolj, da zmešate sodo bikarbono, pralno sodo, citronsko kislino, grobo morsko sol in eterično olje limone. Mešanico združite s kapljicami vode in nekaj žlicami 3-% vodikovega peroksida. Ti dodatki bodo pomagali, da se bodo tablete bolj strdile, imele pa bodo tudi blag antibakterijski učinek. Z mešanico naposled napolnimo modelčke za led in pustimo (čez noč), da se posušijo ter popolnoma strdijo. Kocke lahko preprosto vržemo v pomivalni stroj. Prednost teh tablet je v enostavni uporabi in dolgem roku trajanja, saj jih lahko pripravimo vnaprej in hranimo v kozarcu.

Domači mehčalec

Tekoči detergent pripravimo tako, da naribamo naravno milo, običajno iz olivnega ali rastlinskega olja, in ga raztopimo v vroči vodi, nato dodamo še pralno sodo. Mešanici dolivamo vodo, in sicer toliko časa, dokler ne dobimo večje količine goste tekočine, ki jo shranimo v steklenicah. Za eno pranje bo zadostovala ena skodelica tega detergenta. Po želji mu lahko dodamo še nekaj kapljic eteričnega olja sivke ali limone, ki bo dalo perilu svež vonj. Prednost tega detergenta je, da se zlahka raztopi in je primeren za vse vrste perila, še posebno za občutljive tkanine.

Za naravni pralni prašek zmešamo pralno sodo, sodo bikarbono in drobno naribano milo.

Naravni pralni prašek naredimo tako, da zmešamo pralno sodo, sodo bikarbono in drobno naribano milo. Vse skupaj dobro premešamo in shranimo v kozarcu. Dovolj je, da ga damo pri vsakem pranju dve do tri žlice, in sicer neposredno v boben pralnega stroja. Če perilo peremo v trdi vodi oziroma je zelo umazano, lahko dodamo še nekaj citronske kisline. Upoštevajmo, da se domač pralni prašek včasih slabše raztopi pri nizkih temperaturah.

Industrijske mehčalce lahko nadomestimo z naravnim na osnovi kisa.

Tudi industrijske mehčalce lahko v celoti nadomestimo z naravnim mehčalcem na osnovi kisa. Priprava je silno preprosta: v stekleničko nalijemo enaki količini alkoholnega kisa in vode, nato pa dodamo od 15 do 20 kapljic eteričnega olja po lastni izbiri. Kis bo zmehčal vlakna in odstranil ostanke detergenta, eterično olje pa bo poskrbelo za blag in naraven vonj. Pri vsakem pranju ga v pralni stroj nalijemo približno za pol skodelice.

Namesto industrijskega mehčalca si naredite domačega in naravnega, ki bo neprimerno bolj ekološki. FOTO: Ali Muhammad Usman/Getty Images
Namesto industrijskega mehčalca si naredite domačega in naravnega, ki bo neprimerno bolj ekološki. FOTO: Ali Muhammad Usman/Getty Images

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

čistila naravno izdelava dom mehčalec pranje pomivanje

Priporočamo

Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno
Premium
Maja rezala čebulo, Gregor padel na nož
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno
Premium
Maja rezala čebulo, Gregor padel na nož
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.