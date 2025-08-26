Doma narejena čistilna sredstva so bolj ugodna in ekološka

V času, ko vse več ljudi razmišlja o bolj zdravem življenju, je vračanje k naravnim čistilnim sredstvom postalo že povsem običajno.

Tablete za pomivanje posode so zasnovane tako, da se med ciklom pranja skorajda popolnoma raztopijo, a včasih na posodi pustijo sledi, bele fosfatne madeže z neprijetnim kemičnim vonjem. Kupljeni detergenti za pranje perila in mehčalci lahko dražijo kožo, oči in dihala. Pri ljudeh z občutljivo kožo in dihali lahko povzročijo ekcem, alergijske reakcije, draženje. Pa še to: kemikalije iz kupljenih detergentov močno obremenjujejo okolje.

Tudi zato se danes številni vse pogosteje zatekajo k (posodobljenim) receptom naših babic. Vsi tisti, ki se želijo izogniti kemikalijam in fosfatom, lahko naravne detergente in pralna sredstva pripravijo že z malo truda kar doma; predvsem pa s sestavinami, ki so lahko dostopne. Rezultati bodo presenetljivi: imeli boste dobro očiščeno, pa še stroški bodo bistveno nižji.

Mešanico stisnemo v modelčke za led in pustimo, da se posušijo ter popolnoma strdijo. FOTO: Naked King/Getty Images

Domači mehčalec

Kako torej, denimo, do naravnih tablet za pomivalni stroj? Namesto nakupa dragih, industrijsko proizvedenih tablet, polnih fosfatov in umetnih dišav, je dovolj, da zmešate sodo bikarbono, pralno sodo, citronsko kislino, grobo morsko sol in eterično olje limone. Mešanico združite s kapljicami vode in nekaj žlicami 3-% vodikovega peroksida. Ti dodatki bodo pomagali, da se bodo tablete bolj strdile, imele pa bodo tudi blag antibakterijski učinek. Z mešanico naposled napolnimo modelčke za led in pustimo (čez noč), da se posušijo ter popolnoma strdijo. Kocke lahko preprosto vržemo v pomivalni stroj. Prednost teh tablet je v enostavni uporabi in dolgem roku trajanja, saj jih lahko pripravimo vnaprej in hranimo v kozarcu.

Tekoči detergent pripravimo tako, da naribamo naravno milo, običajno iz olivnega ali rastlinskega olja, in ga raztopimo v vroči vodi, nato dodamo še pralno sodo. Mešanici dolivamo vodo, in sicer toliko časa, dokler ne dobimo večje količine goste tekočine, ki jo shranimo v steklenicah. Za eno pranje bo zadostovala ena skodelica tega detergenta. Po želji mu lahko dodamo še nekaj kapljic eteričnega olja sivke ali limone, ki bo dalo perilu svež vonj. Prednost tega detergenta je, da se zlahka raztopi in je primeren za vse vrste perila, še posebno za občutljive tkanine.

Za naravni pralni prašek zmešamo pralno sodo, sodo bikarbono in drobno naribano milo.

Naravni pralni prašek naredimo tako, da zmešamo pralno sodo, sodo bikarbono in drobno naribano milo. Vse skupaj dobro premešamo in shranimo v kozarcu. Dovolj je, da ga damo pri vsakem pranju dve do tri žlice, in sicer neposredno v boben pralnega stroja. Če perilo peremo v trdi vodi oziroma je zelo umazano, lahko dodamo še nekaj citronske kisline. Upoštevajmo, da se domač pralni prašek včasih slabše raztopi pri nizkih temperaturah.

Industrijske mehčalce lahko nadomestimo z naravnim na osnovi kisa.

Tudi industrijske mehčalce lahko v celoti nadomestimo z naravnim mehčalcem na osnovi kisa. Priprava je silno preprosta: v stekleničko nalijemo enaki količini alkoholnega kisa in vode, nato pa dodamo od 15 do 20 kapljic eteričnega olja po lastni izbiri. Kis bo zmehčal vlakna in odstranil ostanke detergenta, eterično olje pa bo poskrbelo za blag in naraven vonj. Pri vsakem pranju ga v pralni stroj nalijemo približno za pol skodelice.