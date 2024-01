Dom za mlado družino po vzoru maroške tradicionalne hiše

Hiša, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, je bila nagrajena z nagrado RIBA za hišo leta 2023, ki ga podeljuje Kraljevi inštitut britanskih arhitektov (RIBA oziroma Royal Institute of British Architects). »Ta prostorna družinska hiša s petimi spalnicami, ki je bila zgrajena z zelo omejenim proračunom, na zaščitenem območju je navdihujoč primer, kaj je mogoče doseči s kreativnim in ambicioznim pristopom k oblikovanju. Odlično sodelovanje med arhitektom in naročnikom ter upočasnitev projekta, ki ga je povzročila pandemija Covida, so privedli do izjemno dobro pretehtanega doma, ki ni le praktičen in arhitekturno vznemirljiv, ampak tudi zelo inovativen z vidika trajnosti,« je svojo odločitev obrazložila strokovna komisija.

Več na deloindom.si.