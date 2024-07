Dom v poletni preobleki: dovolj bo, če zamenjamo namizni prt, posteljnino, odejo ...

Mnogi si ob spremembi letnega časa zaželijo tudi malce spremembe v domu. Ta je lahko majhna, da le odraža nov čas in njegove značilnosti. Poleti se denimo prestavimo v Sredozemlje ali na katerega od eksotičnih tihomorskih otokov. Barvi, ki ju povezujemo s poletjem, sta modra in bela, kot so modre in bele premnoge grške hiše, dobrodošla popestritev pa bo tudi sončna rumena.

V teh barvah si omislimo kakšen poletni dodatek, denimo prevleko za okrasno blazino ali posteljnino, odejo, pogrinjek. Če bo tkanina še črtasta, bomo res pravi mornarji. Ljubitelji Italije si lahko namesto belo-modrega namiznega prta omislijo takšnega z rdečim in belim kockastim vzorcem, ki so značilni za italijanske taverne.

Školjke in ostale morske zaklade nalepimo na osnovo. FOTO: Juliscalzi/getty Images

Rumena bo v prostor prinesla sonce. FOTO: Katarzynabialasiewicz, Getty Images

Bela, modra in rumena, za ljubitelje gora pa tudi zelena so barve, brez katerih poleti ne gre.

Tisti, ki jim ni mar za morje in počitnice raje preživljajo v gorah in ob jezerih, pa se bodo bolj dopustniško počutili v objemu zelene. Pravil ni, poudarjajo poznavalci, bistveno je, da se doma prijetno počutimo, ne nazadnje je to naše zatočišče, kjer si odpočijemo po napornem dnevu in pozabimo na stres.

Poletje lahko pozdravimo tudi z novo dekoracijo na mizi ali klubski mizici, kateri od polic, na vratih … Izdelajmo poletni venček, za katerega potrebujemo osnovo ter dodatke po želji. V prodajalnah z izdelki za ustvarjanje je na voljo ogromno okrasnih školjk različnih oblik, trakov in drugih dodatkov, ob katerih bo domišljija dobila krila.

Morsko okrasje lahko razporedimo po ribiški mreži. FOTO: 5second/getty Images

Kar nam je všeč, se sklada z drugim okrasjem in barvami doma, enostavno pritrdimo na osnovo, bodisi z žico bodisi vročim lepilom. Namesto osnove za venček lahko uporabimo tudi ribiško mrežo oziroma imitacijo, ki jo lahko kupimo v omenjenih trgovinah. Nanjo lahko poleg školjk, ribic in drugega okrasja s kljukicami pritrdimo fotografije, ki smo jih posneli na počitnicah, in nato vse skupaj obesimo na steno, balkonsko ograjo, vrata ali kam drugam. Ribice, morske zvezde in podobne enostavne oblike sami izrežemo iz tršega barvnega papirja, tanjše pene ali filca, odlično se obnese tudi pluta.