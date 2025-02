Dom naj ne bo razstavišče neuporabnega

Takšen seznam je lahko namreč izjemno dolg in kaj hitro zaobjame številne predmete, zaradi katerih bomo zapravili še veliko več, kot smo si zamislili, in za katere bomo v nekem trenutku ugotovili, da jih sploh ne potrebujemo in jih niti ne uporabljamo.

Kateri okraski in predmeti se zdijo torej popolnoma odveč in nepotrebni, kateri se prepogosto narišejo v naših notranjih prostorih?

Okrasne blazine

Čeprav so na fotografijah videti odlično, so številne okrasne blazine pravzaprav skrajno nepraktične in že kmalu se vam bodo začele zdeti moteče. Nadvse pomembno je izbrati kakovost pred kvantiteto. Slednja bo namreč preobremenila vaš prostor.

Kakovostne umetne rastline so videti skoraj povsem enako kot naravne, a kljub temu lahko fino brcnete mimo. FOTO: Archideaphoto/Getty Images

Naslednje so vaze ... Lepih je kajpak veliko, preveč pa jih zlahka povzroči kaos in le redko bodo vse tudi polne rož. Po drugi strani lahko dobra vaza resnično popestri, denimo, preprosto in nevpadljivo komodo, da prostoru povsem nov videz. A tudi to pot bo zmagovita tista odločitev, ki se glasi: manj je več.

Veliki lestenci

Okrasne štukature, dodatne letve okoli vrat in podobni nepotrebni kosi lesa so v praksi bolj ali manj odvečni. Ne le, da so precej dragi, takšni elementi so tudi zahtevnejši za vzdrževanje, saj se prah zavleče v reže in zato porabimo veliko več časa za čiščenje.

Četudi je res, da so veliki in vpadljivi lestenci videti očarljivo, še zlasti v velikih prostorih z visokim stropom, vseeno priporočamo, da daste prednost preprostim, brezčasnim svetilnim telesom. Veliki lestenci so praviloma dragi, poleg tega popolnoma prevzamejo prostor in porušijo proporce, pa še način takšne osvetlitve ni najbolj učinkovit.

Umetne rastline

Včasih resda povzdignejo prostor, še posebno če se odločite za veliko praprot, sicer pa se umetnim rastlinam raje izogibajmo. Večina materialov lahko hitro zbledi, zato boste morali, ko začnete prostor okraševati z replikami cvetja, to plastično rastlinje pogosteje obnavljati, če boste želeli ohraniti enak videz.

Tudi ko gre za okrasne blazine, naj bo na prvem mestu kakovost in ne kvantiteta. FOTO: Anastasiia Krivenok/Getty Images

Pri umetniških delih je tako: v bistvu bi morala prispevati k nadstandardnemu videzu stanovanja. Žal pa se ljudem vse prepogosto mudi, v naglici pa potem nabavijo kup že pripravljenih slik ali stenskega okrasja, ki se zdi na prvo žogo sicer povsem spodoben ulov, na koncu pa bo serija na hitro nametanih slik pobrala precejšen del proračuna za dekoracijo, povsem mogoče bo tudi povsem porušila ravnovesje v stanovanju. Tu niti ne gre več za manj je več, ampak celo za raje nič kot kar koli.

Preveč naprav

Malih gospodinjskih aparatov je danes vse več, lahko bi celo rekli, da je za skoraj vsako jed kakšna posebna naprava, pa naj bo to kuhalnik riža, pekač za palačinke, cvrtnik ... Svetujemo, da dobro premislite, kaj dejansko potrebujete in kaj boste uporabljali, saj nočete, da bi se vaša kuhinja sprevrgla v razstavni prostor za aparate, ki se jih nikoli ne dotaknete.