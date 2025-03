Dokazano na vzorcu 70.000 ljudi: to zagotavlja užitek v postelji (ni povezano s seksom)

John in Julie Gottman iz Instituta Gottman sta svoje življenje posvetila raziskovalnemu delu na področju spolnosti in intimnih odnosov.

Zakonski par je objavil več kot 200 znanstvenih del in 40 knjig, njuna bogata spoznanja so osnova za številne nasvete parom.

Kot gosta v podcastu Dnevnik izvršnega direktorja (The Diary Of A CEO) Stevena Bartleta, sta se pogovarjala o mnogih temah, vključno s spolnim življenjem in intimnostjo nasploh.

Tam sta razkrila rezultate študije, ki je vključevala 70.000 posameznikov iz 24. držav. Njen namen je bil ugotoviti, katere so razlike med tistimi pari, ki pravijo, da imajo odlično, in onimi, ki niso zadovoljni s spolnim življenjem.

Znanstvenika pravita, da ključno razliko predstavljata nežnost in romantika v odnosu nasploh.

Raziskava je pokazala, da so dobrega seksa deležni tisti pari, ki si vsak dan govorijo ljubim te in to tudi resnično mislijo. In ne samo to, temveč si podarjajo tudi romantična darila, si namenjajo pohvale, se crkljajo in se pogosto dotikajo, čeprav ti dotiki niso seksualne narave.

Ljudje, ki tega ne vključujejo v svoj vsakdan, niso zadovoljni s svojim spolnim življenjem. Le štirje odstotki takšnih je ocenilo, da imajo dober spolni odnos, medtem ko je kar 96 odstotkov anketirancev iz te skupine povedalo, da v postelji ne uživajo.

»Torej, dotik je zelo pomemben. Prav tako izražanje ljubezni in izkazovanje nežnosti na javnem mestu, kajti to se na koncu odraža med rjuhami,« je poudaril John Gottman.