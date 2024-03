Dodatki, ki smo jih težko pričakovali

Galaxy S24 serija prinaša tri telefone – Galaxy S24, Galaxy S24+ in Galaxy S24 Ultra. To so telefoni, ki vas spremljajo ves dan, ponujajo vam niz orodij za povečanje produktivnosti in organizacijo časa ter življenja, in to z uporabo umetne inteligence. Vstopite v svet, kjer je vaša produktivnost optimizirana, vaš čas pa pametno porabljen. Predstavljamo pet ključnih trikov za povečanje vaše učinkovitosti.

Odpravljanje komunikacijskih ovir

Galaxy S24 omogoča učinkovitejše sodelovanje, ne glede na oddaljenost ali jezikovne ovire. S funkcijo Pomoč za pisanje (Chat Assist) lahko ustvarite besedila, ki so prilagojena tonu vašega sporočanja. Poleg tega funkcija Tolmač (Interpreter) omogoča prevajanje v realnem času, kar vam olajša komunikacijo z ljudmi iz različnih delov sveta.