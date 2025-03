Dobro je vedeti: kuhinjske krpe peremo posebej

Kuhinjske krpe so nepogrešljive, uporabljamo jih vsak dan; z njimi denimo do suhega pobrišemo pult, pribor ali skledo, kapljico mleka na mizi, vanjo si med pripravo obrokov večkrat obrišemo roke, z njeno pomočjo prestavimo lonec z vrelo tekočino itd.

Vseskozi so torej v stiku z različnimi ostanki hrane, maščobami in vlago, kar so idealne razmere za razrast bakterij. Nujno je, da zanje primerno skrbimo, da bomo preprečili madeže, neprijetne vonjave oz. oporečnost ter jim podaljšali vpojnost in na koncu koncev življenjsko dobo. Kako jih torej operemo pravilno in temeljito, da zaradi bakterij in drugih mikroorganizmov ne bodo predstavljale tveganja za zdravje?

Posodo vedno brišemo s čisto. FOTO: Parleycoot/Getty Images

Tiste s trdovratnimi madeži čez noč namočimo v mešanico kisa, sode bikarbone in detergenta.

Brez mehčalca

Veliko gospodinj jih najbrž vrže v pralni stroj skupaj z drugimi kosi oblačil, a to ni priporočljivo, strokovnjaki pravijo, da bi jih morali prati posebej, da preprečimo prenos bakterij in umazanije. Prati jih moramo seveda pri visokih temperaturah, na najmanj 60 stopinj, pri tem pa ne smemo uporabiti mehčalca, saj ta zmanjšuje njihovo vpojnost; v dozirno posodico ali kar v boben damo kis, ki jih bo dezinficiral.

Kako pogosto jih peremo? Odvisno od tega, za kaj vse jih uporabljamo; če imamo eno obešeno na ročaj pečice in si vanjo samo brišemo čiste, mokre roke, jo lahko uporabljamo več dni, tiste, s katerimi brišemo ostanke hrane, pult, mizo, pa naj bi menjali vsak dan.

Če madežev ne moremo več spraviti iz krpe, jo zavržemo in kupimo novo. FOTO: Chanakon Laorob/Getty Images

Tudi sušenju bi morali nameniti več pozornosti, vlažne so kajpak idealno okolje za razvoj plesni in bakterij, zato jih ne smemo sušiti predolgo, denimo v zaprtih prostorih. Najbolje je zunaj, denimo na balkonu, kjer jih božajo sončni žarki. Priporočljivo jih je zlikati, da uničimo morebitne mikroorganizme, popolnoma suhe pa shranimo na suhem in čistem mestu.

Čas za nove

Kaj pa storimo, če imamo nekaj krp, ki jih že dolgo uporabljamo, a so na njih ostanki madežev paradižnikove omake, kave? Če gre za masten madež, nanj nanesemo nekaj detergenta za pomivanje posode in nežno vtremo. Po 5 minutah speremo s toplo vodo. Na barvne madeže nanesemo pasto iz sode bikarbone in malce vode, pustimo nekaj minut in damo prati. Kot rečeno, peremo z vročo vodo, da bo raztopila maščobo, in dodamo kis ali sodo bikarbono, ki bosta odstranila neprijetne vonjave. Krpe s trdovratnimi madeži čez noč namočimo v mešanico kisa, sode bikarbone in detergenta ter potem kot običajno operemo v stroju.

Če se še vedno ne moremo pohvaliti s čistimi krpami ali pa te, ko si v njih enkrat obrišemo roke, smrdijo, je morda čas za zamenjavo. Izberemo kakovostne; če bomo za njih lepo skrbeli, jih bomo imeli dolgo in nam bodo pomagale do še mnogo okusnih obrokov in druženj.