Dobri in slabi sosedje: koga ima rad in koga ne paradižnik ne mara

Tu je sezona sajenja in gredice so pripravljene na nove posevke. Na več načinov je mogoče poskrbeti za dobro bero. Od pravilne priprave prsti, pravega časa sajenja do pravilne zasaditve z vidika rastlin, ki so si na gredicah sosede, saj to vpliva na zdravje, rast in pridelek, piše 24sata.hr.

Kajti medtem ko si nekatere rastline pomagajo, ker ena denimo odganja škodljivce, ščiti pred premočnim soncem ali celo izboljša zemljo, so na drugi strani kombinacije, v katerih rastline tekmujejo za hranila, vodo, prostor, lahko izločajo snovi, ki zavirajo rast druge ali se med njimi lažje širijo bolezni.

Načeloma velja, da ni priporočljivo saditi skupaj rastlin iz iste družine. Izjemi sta paradižnik in paprika, ki se dobro ujemata, tu pa je še nekaj dobrih in slabih sosed.

Čebula

Dobri sosedje: korenje, solata, jagode, koper, kumare, radič, rdeča pesa.

Slabi sosedje: fižol, grah, kapusnice.

Por

Dobri sosedje: endivija, korenje, zelena, paradižnik, kolerabica, solata, kamilica.

Slabi sosedje: rdeča čebula, fižol, pesa, bob, pastinak, drobnjak.

Blitva

Dobri sosedje: fižol, kapusnice, korenje, redkev, brokoli, koruza.

Slabi sosedje: špinača, rdeča pesa.

Zelena

Dobri sosedje: nizek fižol, kumare, kamilica, kapusnice, por, paradižnik.

Slabi sosedje: krompir, solata, koruza.

Solata

Dobri sosedje: korenje, čebula, česen, jagode, kumare, paradižnik, špinača, blitva, zelena, ognjič, žajbelj, fižol, grah.

Slabi sosedje: kapusnice, peteršilj, koper in redkvica v večjih količinah.

Rdeča pesa

Dobri sosedje: nizek fižol, koper, kumare, česen, kapusnice, koriander, kumina, solata, bučke, čebula.

Slabi sosedje: krompir, por, koruza, špinača.

Česen

Dobri sosedje: jagode, kumare, maline, lilije, korenje, rdeča pesa, paradižnik, tulipani.

Slabi sosedje: grah, kapusnice, fižol.

Grah

Dobri sosedje: koper, komarček, kumare, kapusnice, solata, koruza, korenje, redkev, bučke, rukola.

Slabi sosedje: krompir, česen, por, paradižnik, čebula.

Korenje

Dobri sosedje: grah, česen, paradižnik, por, žajbelj, redkev, blitva, radič.

Slabi sosedje: koper, janež.

Koromač

Dobri sosedje: endivija, grah, motovilec, kumare, solata, žajbelj, radič.

Slabi sosedje: koper, fižol, kumina, paradižnik.

Krompir

Dobri sosedje: bob, kamilica, kapusnice, kumina, koruza, hren, poprova meta, špinača.

Slabi sosedje: grah, buče, pesa, zelena, sončnice, paradižnik.

Kapusnice

Dobri sosedje: fižol, koper, endivija, grah, kamilica, krompir, solata, koriander, kumina, por, blitva, poprova meta, pesa, zelena, špinača, paradižnik.

Slabi sosedje: jagode, gorčica, česen, čebula.

Kumare

Dobri sosedje: fižol, koper, grah, komarček, kapusnice, solata, koriander, kumina, por, zelena, čebula, peteršilj.

Slabi sosedje: redkev, paradižnik.

Rukola

Dobri sosedje: solata, fižol, korenje, zelena, kumare, krompir, špinača.

Slabi sosedje: zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, repa, redkev.

Paradižnik

Dobri sosedje: bazilika, rdeča pesa, zelena, fižol, korenje, por, peteršilj, solata, česen, špinača, radič, šparglji, bučke.

Slabi sosedje: krompir, komarček, grah, kumare, jajčevec, kapusnice.

Paprika

Dobri sosedje: bazilika, čebula, česen, korenje, solata, špinača, paradižnik, kumare, origano.

Slabi sosedje: fižol, grah, krompir, kapusnice, jajčevec, buče, bučke.

Brokoli

Dobri sosedje: krompir, čebula, česen, solata, koper, korenje, pesa, zelena, špinača, blitva.

Slabi sosedje: jagode, fižol in grah, paradižnik, paprika.