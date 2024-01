10 dokazov, da je mamin sinek: lastnosti, ki ne koristijo partnerski zvezi

So mame, ki nočejo, ne morejo ali ne znajo sprejeti dejstva, da je njihov sin odrasla oseba in da ne potrebuje več mamine skrbnosti.

Do sinov se zato ne glede na to, da so že zakorakali v trideseta, ali kasnejša leta obnašajo, kot bi jih imeli deset, skrbijo zanje, rešujejo njihove težave in jih hočejo obvarovati pred življenjskimi tegobami.

Tako v vato zaviti moški so mamini sinčki z lastnostmi in vzorci obnašanja, ki partnerski zvezi prav nič ne koristijo. Nasprotno.

Zato je dobro maminega sinčka čim prej prepoznati in se resno vprašati, ali bi hoteli z njim v resno zvezo.

Sensa.rs niza deset znakov, ki jih ne bi smeli ignorirati, saj kažejo na dejstvo, da ste se zapletli z nekom, ki ni sposoben osnovati zdravega partnerskega odnosa in pri katerem nikoli ne boste na prvem mestu.

Stalno išče popolnost

Hoče popolno delo, popolnega šefa, popolno partnerko, popolno družino … najbrž ni treba posebej poudarjati, da njegov trud ne obrodi sadov in da so vsa njegova iskanja obsojena na neuspeh, za kar, jasno, krivi druge.

Kajti mamica ga je naučila, da sam ni kriv za nič slabega.

V odnosu z maminim sinčkom je nerealno pričakovati, da bosta v razmerju sama. FOTO: Gettyimages

Brez zadržkov jemlje denar od žensk: mame, dekleta, sestre, ljubice …

In ga zato ni prav nič sram. Preprosto prepričan je, da mu to, da ženske skrbijo za njegovo finančno udobje ter ugodje, pripada.

S takšnim prepričanjem je namreč odraščal.

Pogosto podleže odvisnosti

Naj gre za alkohol, droge, računalniške igrice … globoko v sebi sebe dojema kot neuspešnega, njegova samozavest je nizka, samospoštovanja ni.

Živi neodgovorno, z razmišljanjem dečka v telesu moškega, kar težko sprejema in na različne načine skuša zbežati pred resnico.

Stalno citira mamo

Mama je zanj vse. Stavki, ki se začnejo z »Moja mama …« so pri njem stalnica: moja mama pravi, moja mama misli, moja mama to počne tako, moja mama …

Njegova mama je zanj nezmotljiva avtoriteta in slepo sledi njenim stališčem, razmišljanju, napotkom in besedam.

Z njegovo mamo je nemogoče tekmovati. FOTO: Liubomyr Vorona/Gettyimages

Mama je zanj vedno na prvem mestu

Nič ni narobe, če ima moški tesen odnos z mamo, v katerem vlada medsebojno spoštovanje in upoštevanje meja.

Psihologi pravijo, da podoben odnos kasneje razvije s partnerko.

Narobe pa je, če je moški mami vse življenje podrejen, je ona zanj vedno na prvem mestu in nadzoruje vsak njegov korak.

V tem primeru gre za neenakovreden odnos, v katerem si ga ona, kljub temu da je odrasel, podreja, on pa to sprejema kot nekaj normalnega.

Celo njegovo spodnje perilo je mamina skrb

Ona ve, kakšno spodnje perilo nosi in ona ga zalaga z njim, tako kot tudi s hrano in z vsem, za kar naj bi skrbel sam.

Vedno se postavi na mamino stran

Njeno mišljenje je zanj prvo, njena beseda sveta in nikomur ne dopušča, da bi ji oporekal.

Ženske, ki so v zakonu, kjer je med možem in njegovo mamo takšna dinamika, dobro vedo, kako je to videti.

S partnerko stalno primerja mamo

Ona seveda bolje kuha, bolje vzgaja, bolje skrbi za dom, skratka, ona je nezmotljiva in neprecenljiva.

Če vas vedno primerja z mamo, je mamin sinek. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Mamina odločitev je zanj zakon

Obstaja šala, ki se začne nekako takole: »Sin, moraš imeti svoje mnenje, a mama ti bo sedaj povedala …« To pove vse.

Mama sprejema zanj odločitve, mama mu vsiljuje svoje mnenje, mama razmišlja namesto njega, njemu pa vse to povsem odgovarja.

Čeprav je odrasel, je še vedno odvisen od mame

Zanj najboljša opcija je življenje z mamo. Tako se mu ni treba ukvarjati z ničimer, saj za vse skrbi ona.

Mama to sprejema, saj tako vsak dan znova upravičuje svoj smisel in dokazuje, da je nihče ne more nadomestiti.