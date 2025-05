Deset stvari, ki jih moški sovražijo

Čeprav so nekatere besede in dejanja prisotna vsak dan, se moškim ob njih prižgejo rdeče lučke in jih razumejo kot uvod v prepir, obtožbo ali kaj drugega, v vsakem primeru nekaj slabega.

Besede morava se pogovoriti

Moški to frazo dojemajo kot napoved vseh mogočih težav. Tudi če partnerka želi govoriti o tem, da bi imela psa ali šla na izlet, že sam ton v njih zbudi občutek krivde.

Raje bi videli, da bi ona, namesto da začne z dramatičnim uvodom, takoj prešla k bistvu.

Stalno omenjanje drugega moškega

Priznali ali ne, večina moških je ljubosumnih. Sploh, če nenehno poslušajo eno in isto moško ime, naj bo to sodelavec, natakar, sosed ali prijatelj.

Tedaj se ne osredotočajo na zgodbo, temveč razmišljajo: »Zakaj ga vedno omenja? Ji res toliko pomeni?«

FOTO: Gettyimages

Pogovori partnerke s prijateljicami o tem, kakšen je v postelji

Tako kot moški tudi ženske s prijateljicami govorijo o spolnosti. A medtem ko se oni držijo splošnih izjav ali se hvalijo, one pogosto delijo konkretne izkušnje, primerjajo ali iščejo nasvete.

Nobenemu moškemu ni prijetno vedeti, da se razpravlja o njegovih veščinah med rjuhami.

Prekomerno posploševanje

Med najbolj motečimi stvarmi za moške so splošne izjave, s katerimi ženske začnejo pogovor.

Oni se takrat težko osredotočijo na vsebino, saj že uvod zanje pomeni obsodbo, da vedno nekaj naredijo narobe.

Očitek ti me ne ljubiš

Čeprav imajo vsi ljudje podobne potrebe, moški svoja čustva pogosteje kot z besedami izražajo z dejanji.

Če ona uporabi to frazo, še posebej v kombinaciji z: »Če bi me imel rad, tega ne bi naredil,« on pogosto ne ve, kaj reči.

Raje bi slišali, kaj točno si draga želi, kot pa da se zaradi napake postavlja pod vprašaj njegovo ljubezen.

FOTO: Gettyimages

Pritoževanje zaradi druženja s prijatelji

Moška prijateljstva so običajno enostavna: oni izbirajo prijatelje glede na skupne aktivnosti, ne glede na njihove življenjske izbire.

Če ona nenehno kritizira njegova druženja, to dojemajo kot grožnjo prijateljstvu ali celo kot poskus prepovedi.

Zasliševanje o bivših

Dobro vedo, da pogovor o bivših ljubeznih ni nikoli dobra ideja, saj lahko sproži ljubosumje, primerjanja ali pa si sedanja izbranka zapomni podrobnosti in jih kasneje uporabi v prepiru.

FOTO: Gettyimages

Nesoglasja med drago in mamo

Moški ne marajo konfliktov in se težko znajdejo v zapletenih odnosih med izbranko in mamo. Vedo, da bodo, če se bodo vmešali, za eno stran vedno krivi.

Raje bi se pogovarjali o rešitvah kot pa poslušali neskončne zgodbe o preteklih grehih.

Očitek ne posvečaš mi dovolj pozornosti

Ta stavek moški pogosto dojemajo kot prazno frazo ali način, s katerim ga draga želi prisiliti, da bi ji ugodil.

FOTO: Vadim Guzhva/gettyimages

Stalno pogrevanje starih težav

Razen če gre za končni pogovor z določenim zaključkom, moški ne prenesejo stalnega pogrevanja starih napak, sporov ali besed.

To vidijo kot izzivanje, ki ne vodi nikamor. Ni težava v pogovoru o zadregah, temveč v ponavljajočih se razpravah brez pravega cilja, piše 24sata.hr.