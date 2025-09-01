(NE)PRIVLAČNO

Del telesa, ki se ga ženske sramujejo, moški pa ga obožujejo

V nasprotju s splošnim (ženskem) prepričanjem je prav tisti del telesa, ki ga ženske zaradi negotovosti pogosto zakrivajo, moškim še posebej privlačen.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

M. Fl.
01.09.2025 ob 07:00
01.09.2025 ob 07:01
M. Fl.
01.09.2025 ob 07:00
01.09.2025 ob 07:01

Znana tuja spletna stran, namenjena fitnesu, je izvedla anketo o fizičnih lastnostih, ki so privlačne pri obeh spolih, rezultati pa so bili precej zanimivi.

 FOTO: Shutterstock 
 FOTO: Shutterstock 

Del telesa, zaradi katerega se ženske pogosto počutijo negotovo in ga skrivajo, so moški izpostavili kot eno najbolj zaželenih ženskih telesnih lastnosti. Gre za  trebušček.

Tudi moški, ki sicer obožujejo mišičaste in atletsko grajene ženske, so izjavili, da je rahlo zaobljen trebušček seksi in da ga na ženski vidijo raje kot popolno izklesane trebušne mišice.

FOTO: Shutterstock 
FOTO: Shutterstock 

Kaj pa obraz?

Ko gre za obraz, je 87 odstotkov moških odgovorilo, da najprej opazijo oči, na drugem mestu so ustnice. Večina moških anketirancev je potrdila, da sem jim zdi povprečna ženska postava bolj privlačna, medtem ko atletska postava predstavlja prednost za le tri odstotke vprašanih.

FOTO: Inarik/Gettyimages
FOTO: Inarik/Gettyimages

V drugi podobni anketi, ki jo je izvedla fitnes stran z 2000 sodelujočimi, jih je 48 odstotkov odgovorilo, da imajo najraje ženske z oblinami, 22 odstotkov jih ima raje povprečno postavo, preostali pa izpostavili vitke in mišičaste ženske.

Kakšna moška postava je naprivlačenjša za ženske?

Čeprav mnoge rade pogledajo izklesano telo, so ankete pokazale, da se ženskam po večini zdi najlepša povprečna moška postava.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Malce telesne maščobe jih ne moti, mnogim je celo ljubša kot popolnoma izklesane mišice. Večina žensk ima raje moške z močnejšim prsnim košem in širšimi rameni ter priznava, da je to prvi del telesa, ki ga na moškem opazijo, navaja Zadovoljna.hr.

Ste emofil? Kaj to pomeni in kako vpliva na vaše odnose
Emofili imajo zelo romantično predstavo o ljubezni in verjamejo v sorodno dušo ter ljubezen na prvi pogled.

 

Resnica o prešuštnikih s koncerta Coldplaya: zakaj moški v petdesetih vara s starejšo žensko?
Očitno vseh moških ne prepričajo mlajše ljubice.

 

Sta lahko le prijatelja? V praksi težko ...
Med moškim in žensko skoraj vedno vlada neka oblika privlačnosti.

