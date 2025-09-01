Del telesa, ki se ga ženske sramujejo, moški pa ga obožujejo

Znana tuja spletna stran, namenjena fitnesu, je izvedla anketo o fizičnih lastnostih, ki so privlačne pri obeh spolih, rezultati pa so bili precej zanimivi.

FOTO: Shutterstock

Del telesa, zaradi katerega se ženske pogosto počutijo negotovo in ga skrivajo, so moški izpostavili kot eno najbolj zaželenih ženskih telesnih lastnosti. Gre za trebušček.

Tudi moški, ki sicer obožujejo mišičaste in atletsko grajene ženske, so izjavili, da je rahlo zaobljen trebušček seksi in da ga na ženski vidijo raje kot popolno izklesane trebušne mišice.

FOTO: Shutterstock

Kaj pa obraz?

Ko gre za obraz, je 87 odstotkov moških odgovorilo, da najprej opazijo oči, na drugem mestu so ustnice. Večina moških anketirancev je potrdila, da sem jim zdi povprečna ženska postava bolj privlačna, medtem ko atletska postava predstavlja prednost za le tri odstotke vprašanih.

FOTO: Inarik/Gettyimages

V drugi podobni anketi, ki jo je izvedla fitnes stran z 2000 sodelujočimi, jih je 48 odstotkov odgovorilo, da imajo najraje ženske z oblinami, 22 odstotkov jih ima raje povprečno postavo, preostali pa izpostavili vitke in mišičaste ženske.

Kakšna moška postava je naprivlačenjša za ženske?

Čeprav mnoge rade pogledajo izklesano telo, so ankete pokazale, da se ženskam po večini zdi najlepša povprečna moška postava.

FOTO: Shutterstock

Malce telesne maščobe jih ne moti, mnogim je celo ljubša kot popolnoma izklesane mišice. Večina žensk ima raje moške z močnejšim prsnim košem in širšimi rameni ter priznava, da je to prvi del telesa, ki ga na moškem opazijo, navaja Zadovoljna.hr.