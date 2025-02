Dekantiranje bo uredilo dom

Najbrž ste že slišali za besedo dekantiranje; gre za postopek, pri katerem vino iz steklenice pretočimo (dekantiramo) v posodo, ki ji pravimo dekanter. Njegov prvi namen je, da starejšemu vinu pred uživanjem ali strežbo odstranimo usedlino, ki ostane v steklenici, drugi želeni učinek pa je prezračevanje vina, saj ga pretok obogati s kisikom, zaradi česar se vino odpre ter ponudi večje bogastvo arom.

Vendar pa dekantiranje ni rezervirano zgolj za žlahtno kapljico, pomaga nam lahko tudi pri urejanju doma. Če živila iz vrečk pretresete v primerno embalažo, lahko odpravite vidni nered, ki ga ustvarja grmada nakopičene hrane na policah, nemara celo na mestu, ki nikoli ni bilo mišljeno za to. Idealno je tudi za vse tiste, ki kupujete oziroma nameravate kupiti hrano v razsutem stanju; shranite jo v ličnih posodah, ki jih boste uporabili večkrat.

Razsuta živila shranite v posodah. FOTO: Gulsen Ozcan/Getty Images

Ne glede na to, ali izberete enake posode ali bodo različnih oblik in velikosti, bo dekantiranje poskrbelo, da bodo police in delovne površine videti bistveno bolj urejeno, vse skupaj bo celo lažje dosegljivo. Še več: točno boste vedeli, koliko posameznega živila še imate. Samo pomislite, kolikokrat ste morali po drobtine, čeprav ste imeli doma skoraj polno vrečko, ki je bila skrita nekje v shrambi. V primeru dekantiranja bodo takšni izleti v trgovino odpadli.

Za vsak prostor

Pretok vino prezrači in prebudi arome v njem. FOTO: Kurt_faris/Getty Images

Ena večjih prednosti je, da obstaja izjemno široka paleta posod, v kateri boste gotovo našli pravšnjo, ki bo ustrezala vašemu prostoru in se bo prilegala vaši omari, stalaži. Tudi hladilniku: police so pogosto natrpane s številnimi nenavadnimi kozarci. Najpogosteje uporabljene izdelke, raznorazne solatne prelive, pretočite v lične posodice, ki jih je enostavno shraniti in vam ne nazadnje omogočajo, da boste lahko iztisnili in porabili vse do zadnje kapljice. Ne pozabite na uporabo nalepk, na katerih naj bosta označena vsebina in rok uporabnosti.

Suha hrana – testenine, riž, fižol, moka, sladkor – je kot naročena za tovrstno prepakiranje, saj ima dolg rok trajanja, pravzaprav morate paziti le, da boste izbrali posode, ki jih je mogoče nepredušno zapreti. Nanje prilepite datum, do kdaj je treba živilo porabiti. Posode shranite zunaj dosega majhnih otrok.

Posode za shranjevanje si lahko omislite tudi v kopalnici, šampone in mila lahko pretočite v luštne stekleničke. Tudi izdelke za osebno higieno, kot so vložki, vata, kozmetika, lahko shranite v manjše posodice, ki bodo vedno na dosegu roke.