Dejstva o seksu, ki jih gotovo niste poznali: moški so nekoč na penisu imeli tole

Čeprav o spolnosti dandanes vemo veliko več kot nekoč, nekatere resnice o njej še vedno presenečajo. Nekaj takšnih je zbral 24sata.hr.

Poseben učinek

Seksualna vzburjenost blokira občutek gnusa in je zelo pomemben mehanizem, zaradi katerega se ljudje sploh spuščajo v spolne odnose, trdijo znanstveniki.

V eni izmed raziskav so ženske razdelili v tri skupine, vse so morale z umazanim robčkom obrisati roke in vstaviti roko v koš za smeti, poln uporabljenih kondomov.

Najmanj težav so imele spolno vzburjene ženske: zanje je bil ta preizkus najmanj odvraten.

Izguba spomina

Preintenziven orgazem včasih povzroči prehodno amnezijo, torej začasno izgubo spomina. Orgazem poveča pritisk v možganih, kar lahko privede amnezije, ki lahko traja od 12 do 24 ur.

Gre za redek pojav, ki vsako leto prizadene približno tri od 100.000 oseb.

FOTO: Gettyimages

Vloga stresnega hormona

V nevarnih situacijah telo izloča stresni hormon kortizol, enako se ob prisotnosti privlačne ženske zgodi pri moških. Španska študija je pokazala, da bolj, kot je ženska privlačna, višja je raven kortizola.

Telo namreč zaznava privlačnost kot izziv, ki ga mora premagati, zato sproži stresni odziv. Slaba stran tega je, da visoka raven kortizola odbija ženske.

Vadba namesto intime

Skoraj 15 odstotkov žensk je doživelo orgazem med vadbo, skoraj dvakrat toliko jih je med njo občutilo vsaj spolno zadovoljstvo, razkrivajo ameriški znanstveniki.

Tako imenovani coregazem se najpogosteje pojavlja med dvigovanjem uteži, pri jogi, kolesarjenju ali teku. Pogostejši je pri ženskah z močnimi medeničnimi mišicami, ki se med vadbo neprestano krčijo.

FOTO: Gettyimages

Kaj pa breztežnostni prostor?

Seks v breztežnostnem prostoru bi bil zelo težaven, saj ni sile trenja in bi se morala partnerja truditi, da se ne bi odbijajla od sten, pravijo znanstveniki.

Poleg tega bi se sperma v mikrogravitaciji odbijala od sten maternice.

Vpliv na zdravje

Seks ne vpliva blagodejno le na duševno stanje, ampak krepi tudi imunski sistem, saj zagotavlja povečanje ravni protiteles IgA, ki uničujejo viruse in bakterije.

Višja kot je raven teh protiteles, močnejša je odpornost. Študije so potrdile, da največ koristi s tega vidika prinaša spolni odnos dvakrat tedensko.

FOTO: Gettyimages

Še več učinkov

Poleg dviga odpornosti seks znižuje tveganje za raka prostate. Ameriška raziskava je pokazala, da so imeli moški, ki so ejakulirali več kot petkrat na teden, tretjino manjše tveganje za to bolezen.

Redna ejakulacija preprečuje kopičenje sperme, zmanjšuje vnetja in s tem tudi možnost za razvoj bolezni.

Nastanek vrste

Najnovejše raziskave ameriške univerze Stanford so potrdile križanje med neandertalci, denisovci in homo sapiensi.

Predniki sodobnega človeka so ostali v Afriki, denisovci (izumrla človeška vrsta, ki je bila odkrita leta 2008 na podlagi analize DNK iz majhnega koščka prstne kosti, najdene v Denisovi jami v južni Sibiriji), so se naselili v Evropi in zahodni Aziji, neandertalci so migrirali proti vzhodni Aziji.

Kljub temu so se med seboj mešali, zato ima sodobni človek v povprečju štiri odstotke genov neandertalcev in sedem odstotkov denisovcev.

Vpliv glasu

Ženske bolj privlačijo moški z globljim glasom kot tisti z višjim tonom, a raziskave kažejo, da imajo moški z višjim glasom več testosterona in so plodnejši.

Moški z globljim glasom imajo verjetno nižjo koncentracijo semenčic, ker so privlačnejši ženskam in imajo več možnosti za razmnoževanje kot moški z višjim glasom.

FOTO: Gettyimages

Bodice na penisu

V prazgodovini so imeli moški na penisu drobne bodice, podobno kot jih imajo danes še vedno šimpanzi in miši.

Z izgubo določenega dela DNK so te bodice izginile, nastale pa naj bi zato, da bi moški lahko predrli izloček, ki so ga v nožnici ženske pustili njihovi predhodniki.