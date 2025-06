Dejan Fabčič: Sanje se lahko uresničijo, če jim sledimo s pridnostjo, vztrajnostjo in poštenim delom

Šestim posameznikom iz preteklih dveh let, Ilki Štuhec, Žigi Jelarju, Matjažu Keku, Tilnu Artaču, Ani Lukner Roljić in Srečku Šestanu, se je kot ambasador integritete tretje generacije pridružil Dejan Fabčič. Predan športnik, dobitnik bronaste kolajne v mešanem paru z Živo Lavrinc v lokostrelstvu na lanskih paralimpijskih igrah v Parizu, je poklicno zdravnik, specialist interne medicine in vodja ambulante za bolezni ščitnice in diabetes v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Naziv ambasador integritete podeljuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) posameznikom, ki s svojo življenjsko zgodbo, profesionalno predanostjo in športno vztrajnostjo poosebljajo prave vrednote. »Niti v športu niti v poklicu ni prostora za bližnjice. Štejejo poštenost, disciplina in osredotočenost na rezultate, na katere si lahko ponosen,« poudarja Dejan Fabčič, ki bo kot novi ambasador integritete na različne načine sodeloval pri ozaveščanju o pomenu osebne integritete za posameznika in širšo skupnost.