Dedovanje: ali mi pripada nujni delež?

Vprašanje:

Pred dvema mesecema mi je umrla mama. Stanovanje je zapustila bratu, meni pa je namenila 20.000 evrov gotovine.

Sva edina dediča po njej, saj je oče umrl že pred njo. Zanima me, ali mi kot nujnemu dediču morda pripada višji nujni delež kot gotovina, ki jo bom prejel.

Stanovanje je vredno več kot 150.000 evrov.

Hvala za odgovor.

Vaš bralec

Odgovor:

Zahvaljujem se za vaše vprašanje.

Ker ste po mami nujni dedič, imate po zakonu pravico do dela zapuščine, s katero slednja ne more razpolagati, pri čemer znaša vaš nujni delež polovico tistega deleža, ki bi vam šel po zakonitem dednem redu, torej četrtina vrednosti zapuščine.

V vašem primeru bo zdaj najprej treba ugotoviti vrednost zapuščine. Ta se ugotovi tako, da se oceni vrednost vsega premoženja, ki ga je imela mama ob smrti, tudi tistega, s katerim je razpolagala z oporoko.

Od tako ugotovljene vrednosti se odbijejo morebitni dolgovi, stroški za popis in cenitev zapuščine ter stroški za njen pogreb.

Tako ugotovljeni vrednosti zapuščine se potem doda še vrednost potencialnih daril, ki jih je mama na kakršenkoli način naklonila tistemu, ki bi po zakonitem dedovanju prišel v poštev kot nujni dedič, pa tudi vrednost daril, danih dedičem, ki se odpovedujejo dediščini, in tudi tistih daril, za katere je mama odredila, da se zapustniku ne vračunajo v nujni delež, temu pa se doda še vrednost daril, ki jih je morebiti mama v zadnjem letu svojega življenja dala drugim osebam, ki niso zakoniti dediči, razen običajnih manjših daril.

Vse to navajam zato, da boste razumeli, na kakšen način se izračuna vaš nujni delež. Vsekakor priporočam, da najprej poizveste, ali je mama morda imela kakšne dolgove, in natančno preverite, ali ste od nje za časa življenja že prejemali kakšna vrednejša darila (gotovino, vozilo, kakšne dragocenosti ipd.).

Vse to se namreč upošteva pri izračunu nujnega deleža.

Če ni imela nobenih dolgov in ni sklepala darilnih poslov, je izračun nujnega deleža precej lažji. V tem primeru se kot osnova za izračun nujnega deleža upošteva le vrednost stanovanja, od katerega se odštejejo stroški za popis in cenitev stanovanja ter stroški za pogreb.

Od tako ugotovljene vrednosti stanovanja se potem izračuna nujni delež. Če je stanovanje vredno več kot 150.000 evrov, je prikrajšan tudi vaš nujni delež. Posebej pa opozarjam, da morate pravico do nujnega deleža na zapuščinski obravnavi izrecno (samoiniciativno) uveljavljati, saj vas sodišče ne bo opozorilo na to pravico, ki jo imate.

