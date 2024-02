Debeli četrtek: namigi izkušenega mesarja, kako skuhati suha prekajena rebra

Tradicija veleva, da se v teh dneh strežejo svinjina, predvsem kuhana ali pečena krača, in prekajena rebra. Kot nam je povedal izkušeni mesar Miran Ivanetič iz Črnomlja, so Belokranjci nekoč najraje skuhali prav rebra, ki so jih narezali in kar potresli s svežim naribanim hrenom. Namesto hrena se k rebrom poda tudi kislo zelje, ki ga lahko potresemo z vročimi ocvirki ...

