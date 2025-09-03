Dacia sandero, kraljica evropskih src

Po svoje je zanimivo, da je že drugo leto zapored (vsaj na polovici leta) na vrhu najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi dacia sandero. Gre za t. i. vstopni model Renaultove nizkocenovne znamke, ki priča, da so vsaj nekoliko bolj ugodni avtomobili, ki sicer še zdaleč niso poceni, zelo zaželeni, še posebej v časih, ko so se njihove cene močno dvignile. Sandero je tudi nekakšna negacija navedb avtomobilske industrije, da si ljudje želijo predvsem različne športne terence; sandero je klasična kombilimuzina spodnjega razreda, tako kot drugo- in tretjeuvrščena in nekoliko dražja renault clio in ...