HITRO IN ENOSTAVNO

Da bo po sesanju dišalo

Z enostavno rešitvijo, minimalnimi stroški, predvsem pa naravnimi sestavinami lahko stanovanje naenkrat očistimo in odišavimo.
Fotografija: Sesalnik je lahko tudi osvežilnik zraka. FOTO: Arto_canon/getty images
Odpri galerijo
Sesalnik je lahko tudi osvežilnik zraka. FOTO: Arto_canon/getty images

L. K.
22.08.2025 ob 09:10
L. K.
22.08.2025 ob 09:10

Poslušajte

Čas branja: 3:13 min.

Sesanje je tisto gospodinjsko opravilo, za katero imajo mnogi občutek, da se nikoli ne konča. Zato niti ni presenetljivo, da ljudje nenehno iščejo nove in nove ustvarjalne načine, kako bi si to delo olajšali, izboljšali.

Med temi metodami obstaja še posebno nenavaden, a vendarle vse bolj priljubljen trik, pri katerem je cilj, da posesamo nečistočo, za nameček pa med opravilom še osvežimo zrak v našem domu. Ta trik namreč vključuje nekaj, kar se običajno uporablja za pripravo vroče pijače: navadno čajno vrečko.

Čajno vrečko v sesalniku je treba vsak mesec zamenjati.

Četudi se zdi sprva absurdno, pa mnogi uporabniki že dlje trdijo, da lahko prav čajna vrečka v trenutku osveži celotno sobo. Po mnenju strokovnjakov za čiščenje lahko namreč čajne vrečke absorbirajo vonjave, hkrati pa za seboj pustijo izjemno prijeten, svež vonj.

Delujejo tako, da njihovi naravni tanini nevtralizirajo vonjave. Prav tako absorbirajo odvečno vlago, ki bi lahko povzročila plesen, so do okolja prijazne, stroškovno pa zelo učinkovit način za osvežitev prostora. Že ena sama čajna vrečka, ki v povprečju stane komaj pet centov, bo naredila pomembno razliko.

Črni čaj se je izkazal za najučinkovitejšega, vsebina s sivko ali meto pa bo dodala še izdatnejšo osvežilno noto celotnemu prostoru.

Sveže in prijetno

Poleg tega, da je poceni, je ta trik potencialno učinkovitejša alternativa dražjim razpršilom za prostore oziroma dišečim svečam. Da bi preizkusili učinkovitost tega trika, so uporabili brezžični sesalnik. Suho in neuporabljeno vrečko črnega čaja so dali neposredno v posodo za prah, nakar so posesali celoten dom. In res: že po približno petih minutah je začel prostor prežemati rahel vonj po čaju.

Čajna vrečka bo pomembno pripomogla k prijetnejšemu vzdušju. FOTO: Fongfong2/Getty Images
Čajna vrečka bo pomembno pripomogla k prijetnejšemu vzdušju. FOTO: Fongfong2/Getty Images
Kljub doseženemu učinku je bil prvi vtis, da dišeče sveče vendarle dajejo še vedno boljši in intenzivnejši rezultat. Zato so se strokovnjaki odločili, da ta trik samo še dodatno prilagodijo in ga namesto z navadnim črnim čajem preizkusijo z vrečko sadnega oziroma zeliščnega čaja. Že kmalu se je po prostoru ponovno razširil prijeten vonj, to pot saden. Sprememba je bila takoj opazna, rezultat pa zadovoljiv. Le to, da je treba po priporočilih strokovnjakov čajno vrečko v posodi za prah, če želite seveda tiste najbolj optimalne rezultate, menjavati na vsak mesec.

Za vse tiste, ki se ne želite odpovedati svojemu najljubšemu čaju, pa še vedno obstaja možnost uporabe kakovostnih čistilnikov zraka. Tudi te naprave bodo dokazano in hitro izboljšale kakovost zraka v zaprtih prostorih ter učinkovito opravile z neprijetnimi vonjavami. Če nič drugega, bo že nekaj kapljic eteričnega olja na vatirane kroglice, ki jih boste nato odvrgli v koš za smeti, dovolj, da boste zadihali v prijetnejšem ambientu vašega doma. Tudi v tem primeru bo vaš dom po sesanju zadišal sveže in prijetno.

Dišeče palčke so še vedno dobra in ugodna alternativa. FOTO: Peopleimages/Getty Images
Dišeče palčke so še vedno dobra in ugodna alternativa. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

dom čiščenje dišave pospravljanje svežina sesanje

Priporočamo

Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal
Babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu pri Preboldu: »Jokam dan in noč«
Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice
Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal
Babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu pri Preboldu: »Jokam dan in noč«
Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice
Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.