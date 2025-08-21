Da bo majhen prostor večji: eden najpomembnejših trikov je izkoriščanje višine

Vrtoglave cene in oderuški krediti marsikatero družino in posameznika prisilijo k temu, da se raje odločijo za življenje v stanovanju z manjšo kvadraturo, včasih, še posebno v poznejšem življenjskem obdobju, pa je ta odločitev povezana tudi z nižjimi stroški – le zakaj bi zapravljali za ogrevanje, če lahko denar porabimo za izlete ali toplice?

S pravilnim opremljanjem so tudi majhna stanovanja lahko zelo prijetna in udobna. To dobro vedo denimo Japonci, ki živijo v Tokiu, kjer so nekatera stanovanja velika le med 10 in 20 m2. Po majhnih (manj kot 15 m2 velikih) stanovanjih, po angleško imenovanih nano flats, je sicer najbolj znan Hongkong.

Kosi pohištva naj imajo več funkcij. FOTO: Jaysi/Getty Images

Kakšni so torej triki za opremljanje majhnih stanovanj? Strokovnjaki za notranje opremljanje predlagajo, da najprej razdelimo prostor na območja. Četudi je prostor majhen, si zamislite, katere aktivnosti bodo v njem potekale (spanje, delo, druženje, shranjevanje). Območja ločite med seboj denimo z barvami, preprogami ali pohištvom.

Eden najpomembnejših trikov je izkoriščanje višine.

Tudi majhno stanovanje mora delovati zračno. Poskrbite, da bo med pohištvom dovolj prostora in vam ne bo med vsakdanjimi opravki noben kos na poti. Prazen prostor je dobra stvar. Ne poskušajte zapolniti vsakega centimetra stanovanja. Tako bo bolj dihalo.

Uporabne stene

Majhno stanovanje opremite s pohištvom, ki hkrati opravlja več funkcij. Namesto postelje izberite kavč, ki se lahko spremeni v ležišče, pa boste imeli dnevno sobo in spalnico v enem. Če želite spati na pravi postelji, izberite posteljo, ki se zloži v omaro. Nekatere so narejene tako, da se v zloženem stanju lahko uporabljajo kot miza ali polica.

Miza, pritrjena na steno, je dobra rešitev za majhne jedilnice. Dodatno jo lahko utrdite z nogo na sredini, ki ne bo motila sedenja. Lahko pa se odločite za zložljivo, ki jo po potrebi razstavljate in sestavljate. Idealno je, če si lahko privoščite pohištvo po meri, s katerim boste izkoristili vsak kotiček.

Izberite viseče ali visoke, ozke rastline.

Stenske police lahko uporabite v vlogi nočnih omaric, pisalne mize in mize za televizor. To sprosti talni prostor, ki tako deluje bolj zračno. Občutek večjega prostora daje tudi prozorno pohištvo. Pohištvo z vidnimi, tankimi nogami (stoli, kavči, mize) omogoča, da svetloba in pogled potujeta pod njim, kar stanovanje naredi na videz bolj prostorno.

Eden najpomembnejših trikov v majhnih prostorih je izkoriščanje višine. Stene lahko napolnite do stropa. Odličen dodatek so kotne police, ki izkoriščajo mesta v stanovanju, ki so sicer neuporabna.

Tudi vrata so površina za shranjevanje. Nanje lahko pritrdite police ali obesite razne organizatorje za kuhinjska orodja, čevlje, kozmetiko. Uporabljajte košare, organizacijske pripomočke in škatle, da bo notranjost omar in polic urejena. Nered še dodatno poveča občutek natrpanosti.

Po skromnih kvadraturah je najbolj znan Hongkong. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Iluzijo večjega prostora ustvarijo še veliko svetlobe, ogledala in svetle barve. Temne kote osvetlite s stenskimi svetilkami ali reflektorji. Vzorce omejite. Namesto desetih majhnih okraskov, izberite enega večjega. Stavite na kakovost, ne na količino. Enotna tla po vsem stanovanju bodo dala občutek večjega prostora, kot je v resnici.