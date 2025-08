Da bo likanje bolj učinkovito, storite to

Likanje – za nekatere sproščujoče opravilo, za druge izguba časa in energije. Ne glede na to, kako ga doživljamo, je resnica preprosta: večina izmed nas bi si želela, da bi bilo hitrejše, lažje in manj naporno. In tu pride v igro preprost gospodinjski trik z aluminijasto folijo, ki lahko močno izboljša učinkovitost likanja, in to brez nakupa nove likalne deske ali likalnika.

Trik je neverjetno preprost, a znanstveno utemeljen. Aluminijasta folija odlično prevaja toploto in jo odbija nazaj proti oblačilu. Ko toplota med likanjem prehaja skozi tkanino, jo folija spodaj odbije nazaj – kar pomeni, da dejansko likamo oblačilo z obeh strani hkrati. To močno skrajša čas likanja, zmanjša potrebo po višji temperaturi in pogosto odpravi potrebo po obračanju oblačil.

Isti kos lahko uporabimo večkrat. FOTO: Fabrikacr/Getty Images

Za tanjše tkanine

Kaj potrebujemo? Poleg likalne deske in seveda likalnika še bombažno krpo in aluminijasto folijo. Odstranimo prevleko z likalne deske (če je snemljiva) in po njeni celotni površini raztegnimo aluminijasto folijo. Sijočo stran obrnemo navzgor za maksimalen učinek. Dobro jo zgladimo, da ne bo gub – lahko jo tudi pritrdimo z lepilnim trakom ob robovih. Ponovno namestimo prevleko ali prekrijemo z bombažno krpo – nikoli ne likamo neposredno po foliji, saj se lahko poškoduje tkanina ali folija. Oblačila bodo bolj gladka že po enem potegu!

Čeprav je to odvisno od vrste tkanine in stopnje zmečkanosti, lahko z aluminijasto folijo pogosto prihranimo do 30 odstotkov časa pri likanju. Še posebno učinkovita je pri srajcah, posteljnini, prtih, kjer toplota hitro prehaja skozi vlakna. Ta trik je najučinkovitejši pri tankih in srednje debelih tkaninah, pri bolj debelih oblačilih pa ne toliko. Uporabimo parni način – folija pospeši izhlapevanje in hkrati zgladi gube.

Ne postavljamo vročega likalnika neposredno na folijo brez prevleke – aluminij se lahko hitro pregreje in poškoduje oblačilo. Vedno uporabimo čisto, suho folijo, nikakor ne stare, nagubane, umazane ali mastne ter kako drugače poškodovane.

Morda se zdi uporaba aluminijaste folije dodatno breme za okolje, a če zmanjšamo porabo elektrike za likalnik (ker likamo manj časa), dolgoročno zmanjšujemo svoj ogljični odtis. Folijo lahko po večkratni uporabi tudi recikliramo – če je čista, jo lahko odložimo med kovinske odpadke.

Toplotno odbojna odeja (npr. za avtomobile ali šport) ima podoben učinek – če jo odrežemo na pravo velikost, jo lahko uporabimo kot podlogo.

Reflektivna folija za radiatorje (na voljo v trgovinah z izolacijskim materialom) deluje podobno – paziti pa moramo, da je varna oz primerna za stik z likalno toploto.

Zakaj si ne bi dela poenostavili? FOTO: Ilfede/Getty Images