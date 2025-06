Cvetoč okras doma: to morate vedeti, preden začnete saditi cvetje

Balkon, terasa ali okenske police, obdani s cvetjem, so najlepši okras doma. A preden začnete saditi, morate vedeti, katero cvetje je primerno za kotičke, ki jih nameravate odeti v pisano dekoracijo. Ena ključnih stvari pri sajenju cvetja je lega. Koliko sonca posije na vaš balkon? Kako sončna je terasa in na kateri strani neba so okenske police?

Za južne lege izberite rastline, ki ljubijo sonce. Petunije so ene najbolj priljubljenih balkonskih cvetlic, obilno cvetijo, in to v številnih barvah: od bele, rumene, rožnate, vijoličaste, modre do rdeče, lahko so dvobarvne. Za res bujen razcvet jih je priporočljivo enkrat tedensko pognojiti s tekočim gnojilom, bogatim z železom. Cvetijo od zgodnjega poletja do začetka jeseni. Redno odstranjevanje odcvetelih cvetov spodbuja tvorjenje novih.

Pelargonije razvajajo v beli, rumeni, rožnati, rdeči, vijoličasti ali oranžni barvi. So odporne in nezahtevne, za zdravo rast je treba odstranjevati odcvetele cvetove in porumenelo listje, ta korak preprečuje pojav bolezni. Rade imajo sončno mesto, a zaščiteno pred močnim opoldanskim soncem.

Pelargonije so odporne in nezahtevne. FOTO: Jana Milin/Getty Images

Tolsti adenij ali puščavska roža ima mesnato steblo, debele poganjke in liste. Cveti živo rožnato. Gnojenje ni potrebno, če že, naj bo redko in le poleti. Je sočnica in ne potrebuje veliko vode, zalijte jo, ko je zemlja popolnoma suha. Mlade rastline (do enega leta) je poleti priporočljivo umakniti z neposrednega sonca, tako preprečite ožige.

Marjetica (ivanjščica), namenjena gojenju na balkonu ali terasi, je grmičasta trajnica z belimi cvetnimi listi in rumenimi prašniki. Cveti od junija do septembra, razmnožuje se s semeni ali delitvijo korenin. Ustrezajo ji sončno ali delno senčno mesto ter vlažna, a dobro odcedna vrtna zemlja.

Verbena (sporiš) cveti v rdeči, rožnati, vijoličasti, modri, rumeni in beli barvi. Ima trde, narezane liste. Je enoletnica in jo je treba vsako leto znova posejati ali posaditi. Rada ima sončna mesta, rahlo zemljo in zmerno zalivanje. Za obilno cvetenje jo redno obrezujte.

Vinka (Catharanthus roseus) je na voljo v več barvah, uspeva v loncih ali na gredicah. Idealna je za začetnike, potrebuje le redno, a zmerno zalivanje. Pred zalivanjem naj se zemlja povsem posuši. Ljubki cvetovi bakope (Sutera diffusus) so beli, vijolični, rumeni ali rožnati, lahko tudi dvobarvni. Lepa je v kombinaciji z verbenami, surfinijami ali gomoljastimi begonijami. Cveti od junija do oktobra. Najbolje uspeva na jutranjem soncu in v opoldanski senci. Zemlja mora biti bogata, dobro odcedna in stalno vlažna. Vsakih 14 dni jo pognojite s tekočim gnojilom.

Verbena ima rada sončna mesta, rahlo zemljo in zmerno zalivanje.

Lepe v senci

Fuksija je zelo pogosta rastlina za senčne balkone. Vsakih 14 dni jo pognojite z gnojilom za cvetoče okrasne rastline. Med cvetenjem ne prenaša premikanja, njeni cvetovi so zelo nežni. Raste naj na balkonu ali terasi, kjer bo zaščitena pred močnim soncem. Zahteva veliko vode in redno odstranjevanje odmrlih cvetov.

Vodenka ima mesnato steblo, podolgovate liste in številne cvetove. Ti so različnih barv: beli, rožnati, oranžni, rdeči in vijolični. Zahteva redno obilno zalivanje, od maja do septembra jo je treba vsakih 15 dni pognojiti z gnojilom za cvetoče rastline. Lobelija je majhna enoletnica, grmičasta ali viseča, z drobnimi cvetovi v odtenkih modre, vijoličaste, bele (pogosto z belim ali rumenim središčem). Na soncu uspeva le ob obilnem zalivanju, bolj ji ustreza polsenčna lega. Potrebuje redno zalivanje in gnojenje.

Vodenka ima raje senco. FOTO: Eurobanks/Getty Images

Cvetovi begonije so polni ali enostavni, v beli, rožnati in rdeči barvi. Ločimo listne (okrasni listi) in cvetne begonije. Oboje imajo občutljive, sijoče liste. Potrebujejo obilno zalivanje, a pazimo, da ne močimo listov. Vlažen zrak jim ne ustreza, z rednim gnojenjem dolgo in bujno cvetijo.

Bršljan ima bledo zelene cvetove in temno modre plodove. Zaradi izjemne odpornosti in zimzelene narave je v preteklosti simboliziral plodnost in nesmrtnost. Je zelo vzdržljiv in primeren za senčne lege.