Čudovita velikonočna priloga: zapečene palačinke s šparglji (VIDEO)

Palačinke polnimo z vsem mogočim, fantastično se obnesejo tudi s slanimi nadevi. Nekaj najboljšega, kar se pri nas doma pogosto znajde na nedeljski mizi, so t. i. kaneloni, polnjeni z mletim mesom. Ali namazani s špinačnim polnilom, preliti z legirjem in naribanim sirom. Vedno lepo zapečeni v pečici in narezani na kocke. Mnogi v palačinke ovijete sir s šunko, jih pomočite v panado in ocvrete. Tokrat naj bo na vrsti bolj sveža pomladna različica, ki bo čudovito dopolnila druge jedi na nedeljsko obloženi mizi, omislite pa si jo lahko tudi med tednom in si zraven privoščite le še skledo solate.

Zapečene palačinke s šparglji

80 g slanine

šopek špargljev

400 g rikote

70 g naribanega parmezana

lupinica limone

sol in poper po okusu

Bešamel

35 g masla

35 g moke

300 ml mleka

sol

muškatni orešček

In še

8 palačink

pest praženih in posoljenih pistacij

sveža zelišča

lupinica limone

Priprava

Slanino narežemo na manjše koščke in jo hrustljavo popečemo. Špargljem odstranimo oleseneli del stebla in jih narežemo na kolesca. Dodamo jih k slanini in malce popražimo. Že 3 minute bodo dovolj. V skledo stresemo rikoto, parmezan in šparglje (malce jih prihranimo za okras) ter vse dobro pomešamo. Začinimo s soljo in poprom. Pečico vključimo na 200 stopinj. Pekač obložimo s papirjem za peko. Skuhamo bešamel: v manjši posodi raztopimo maslo in mu dodamo moko. Mešamo, da postane zmes gladka, nato počasi dolivamo toplo mleko. Kakšnih 5 minut dobro mešamo, da se ne naredijo grudice. Začinimo s soljo in muškatnim oreščkom. Če pa grudice vseeno nastanejo, bešamel na koncu preprosto precedimo. Nadev enakomerno razdelimo na palačinke, ki jih zložimo v trikotnike in zlagamo na pekač tako, da se rahlo prekrivajo. Palačinke po sredini prelijemo z bešamelom, malce posujemo z naribanim parmezanom in potisnemo v pečico za 20 minut. Proti koncu lahko vključimo funkcijo za žar. Po pečenih palačinkah posujemo malce popečenih špargljev, nasekljane pistacije, okrasimo s svežimi zelišči ter osvežimo z lupinico limone.

