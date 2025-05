S prihodom toplejših dni balkon ne bo več odmaknjen kotiček, temveč dragocen podaljšek bivalnega prostora. In morda razmišljate o tem, da bi ga malce osvežili. Čeprav se zdi, da čudovit balkon, kakršnega ste videli na katerem od družbenih omrežij, zahteva velike finančne vložke, ni nujno tako. Vse, kar potrebujete, je malo ustvarjalnosti in načrtovanja. Ponujamo nekaj preprostih idej, s katerimi bo vaš balkon v toplejših dneh zaživel v novi podobi. Tla so osnova prostora. Namesto dragih talnih oblog uporabite lesene ali plastične obloge na klik, ki so preproste za polaganje, odporne proti vre...