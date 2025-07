Črna žena na Studencu

V Poletnem gledališču Studenec pri Krtini bodo v soboto, 19. julija 2025, ob 21. uri pripravili premiero domače gledališke predstave. Letos se je režiser in avtor priredbe Alojz Stražar odločil za ljudsko igro s petjem Gregorja Žerjava Črna žena.

Skozi okno je bilo videti prikazen, »črno, zamorsko obličje, na katerem so bile začrtane nežne, nenavadno pravilne poteze. Tudi njene oči so bile ogljeno črne, toda iz njih je žarel čuden zelenkast ogenj, kakor žari ponoči iz mačjih oči,« pripoveduje zgodba o črni ženi Nigani, ki jo je po priljubljeni povesti tirolskega pisatelja Reimmichla Die schwarze Frau leta 1910 prevedel Gregor Žerjav.

Lepota, zapeljivost in hkrati neukrotljiva nestanovitnost ciganske princese so tako pomemben del njene osebnosti, da postavnega in zalega možaka zlahka očara, ne more pa z njimi živeti. Pred več sto leti na Gorenjskem pri Bregarju v družbi vaščanov pogovor nanese na novico, da v tamkajšnjih krajih straši črna žena: Hribar onkraj Save jo je videl kot belo prikazen, Pušavec jo je zagledal, ko je stala nad prepadom in jokala, nato pa zbežala v gozd … Primož trdi, da je bila na gregorjevo na savskem mostu, Jerman jo je videl ob znamenju. Krošnjar Šteficelj meni, da jim bog pošilja znamenje, kadar kaj grozi, najsi bo Turek, kmečki upor ali kaj drugega. Toliko za pokušino o Črni ženi.

Razplet igre, zgodbe o ljubezni, prvinskosti in zvestobi, boste lahko dočakali na eni od predstav, saj bodo Črno ženo ponovili še devetkrat, in sicer bosta dve predstavi konec julija, preostale pa vse do 16. avgusta.