Poznate pesem Črn tulipan? Posvečena je tej ženski

Te dni intenzivno pomaga možu pri zadnjih pripravah na njegov veliki koncert v Križankah. »Sva drug drugemu boljši polovici, skupaj živiva vsak svoje življenje,« se iskrivo zasmeji prikupna sogovornica, po rodu iz Nizozemske.

V Slovenijo so jo pred 25 leti pripeljali verzi pesmi skupine Big Foot Mama, Črn tulipan, ki jo je prav zanjo – nadzaljubljen – napisal Gušti. Črnolaso dekle posebne lepote je prišlo v Ljubljano, da bi nastopilo v videospotu ... In ostalo za vedno.

Moj najljubši del dneva …

Jutro! Ko vsi okoli mene še spijo in lahko sama ali s kužiko Apple sediva na kavču, gledava sončni vzhod in pretuhtava življenje. Je čas, ki ga imam popolnoma zase.

Te dni veliko razmišljam o …

Sebi in svojem odnosu do sveta okoli mene, o tem, kako so vse ideje in čustva nekako povezani in kako lahko razvozlam zapletene niti življenja.

Trenutek, ki mi je spremenil življenje …

Uuh, marsikateri trenutek je bil kar usoden, od tega, da sva se v najstniških letih z Guštijem spoznala na morju, do selitve v Slovenijo, poroke, rojstva najinih otrok.

Najbolj aktualen pa je trenutek letos februarja, ko sem se dokončno znebila pobarvanih las in postala sebi bolj podobna kot kadarkoli prej.

25 …

Let ljubezni. Ravno včeraj sem se zbudila z mislijo, da sem že polovico svojega življenja poročena z Miho (Guštijem, op. p.) in da se poznava celih 36 let. Srečo imam, da sem ga spoznala in ga še vedno poznam, pa on mene.

Z možem, glasbenikom Miho Guštinom - Guštijem, sta pravkar praznovala 25. obletnico poroke. Chantal je izbrala t. i. Shanghai dress, Cheongsam, ki nekako simbolizira njeno poreklo in je barvno obratna od enake obleke, ki jo je nosila na poroki. Takrat je bila namreč črnolasa in obleka svetla, zdaj pa je obleka temna in ona svetlih las.

Spet in znova bi ponovila …

Najine prve počitnice, ko sva se s staro katrco peljala iz Ljubljane do Visa, pa naprej po magistrali do Dubrovnika.

Svobodo, ljubezen in magijo, ki sem jo takrat čutila, še vedno nosim v sebi.

Pesem, ki si jo privijem na ves glas …

Zadnje čase je to duet dveh kantavtorjev, Noah Kahan in Hozier, Northern Light, ker se prepoznam v refrenu.

Črn tulipan …

Sem jaz, sem bila, sem še vedno. Je del moje osebnosti, ujet v verzih.

In ne glede na barve mojih las se v teh besedah še vedno prepoznam: »Sanjam sonce, čist, kristalen dan ...«

Moja družina …

Je vse. Pika.

Nazadnje sem se od srca nasmejala …

Včeraj, ko sem sinu Maksu pobrila glavo s topim brivnikom in tu in tam malo zgrešila. Pa še Maks se je vmes, ko sem z brivnikom visela tik nad glavo, nepričakovano premaknil …

Do solz sva se režala. Končni rezultat je zelo lep, čeprav malce neenakomeren. (Smeh.)

Ponosna sem …

Nase in na svojo družino, na vse, kar sem in kar smo, skupaj in vsak posamezno.

Ljubljana, ker …

Je z leti postala mojo mesto. Je mesto, kjer se počutim doma, in hkrati mi daje občutek, da sem na počitnicah, ker nisem odrasla na teh ulicah in vsak dan govorim v tujem jeziku.

Ko potrebujem navdih …

Peljem svojo Apple na sprehod in med hojo predelam vse, kar mi leži na duši.

Tako naredim prostor za nove ideje in se pripravljam na nove podvige.

Rada se vračam …

V našo hiško v Beli krajini, kjer je mir in tišina, neskončen razgled na zeleno dolino in vasi v daljavi.

Pa Gušti travo pokosi v delavskem kombinezonu, medtem ko uživam na ležalniku.

V prihodnjem življenju bom …

Spet našla svoj kraj, svojo ljubezen, svoje ljudi.

Včasih se hecam in rečem Guštiju, da bom v naslednjem življenju taka psička kot Apple, ampak samo, če me bo tudi takrat tako lepo pobožal.

Za dobro počutje …

Kvačkam. Je moja meditacija, pravi prijateljica Marija. Je neverjetno pomirjujoče in hkrati razburljivo, ko pod mojimi rokami nastaja nekaj novega, včasih mi uspe narediti čudovit izdelek, večinoma pa nastane nekaj, čemur se potem vsi veselo smejimo.

FOTO: Jože Suhadolnik

Komaj čakam, da …

Grem lahko pogledat Guštijev koncert v Križanke. Veselim se videti in slišati vse te lepe komade, ki jih je ustvaril.

Predvsem pa se veselim videti svojega moža žareti na odru v družbi naših prijateljev in družine.

Celo moji starši bodo za ta dogodek prišli iz Nizozemske, torej bo zares izjemen, lep in čustven večer.

Verjamem …

Vase! Verjamem, da sem točno taka, kot bi morala biti, z vsemi svojimi napakami vred. Verjamem, da je sreča samo v mojih rokah in da v sebi nosim neskončen vir moči in energije, ki mi bo vedno na voljo.

19. septembra bom …

Oblekla svojo najlepšo obleko, si uredila pričesko, namazala ustnice in v Križankah koketirala z glavnim izvajalcem pa upala, da bo kaj pogledal v mojo smer.