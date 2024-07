Čisto preprost način, kako se znebiti plevela, ki raste med tlakovci

Plevel je skupen izraz za rastline, ki rastejo na mestih, kjer jih ne želimo. Prostor med tlakovci je gotovo ena izmed površin, kjer bi si želeli, da trdožive male rastlinice ne uspevajo, saj kalijo lep videz tlakovanih tal. Med pleveli najdemo tako enoletnice kot trajnice, pa tudi domače in invazivne vrste. S temi rastlinami imamo lahko kar precej dela, saj so navadno precej vztrajne in odporne.

