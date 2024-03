Čistimo z vplivnico Ilario Šavron: Tako bomo spomladansko čiščenje opravili brez stresa

Gospodinjska opravila so za marsikoga nujno zlo, ki je pač del življenja. Mnogi, ki na Instagramu spremljajo profil Čisti z mano, katerega ustvarja simpatična Primorka Ilaria Šavron, pa so čiščenje in pospravljanje naravnost vzljubili.

Za Ilario Šavron, ki sicer opravlja delo komercialistke, pa čiščenje in pospravljanje predstavlja prav posebno obliko sprostitve. Z veseljem se loti drgnjenja vodnega kamna v kopalnici, prav tako pa se navdušuje nad takšnimi in drugačnimi čistilnimi sredstvi. Pravi, da je ljubezen do čistega doma nekako podedovala že po svoji mami, kateri je že v mladosti pomagala pri gospodinjskih opravilih. Zares pa jih je vzljubila šele, ko se je v svojih dvajsetih preselila na svoje in na spletni platformi YouTube začela spremljati kanal, kjer se je veliko pospravljalo in čistilo. Gospodinjenje ji je tako močno priraslo k srcu, da se je odločila, da s svojim profilom na Instagramu k čiščenju nagovori tudi druge in poruši tabu, da morajo biti takšna opravila neprijetna.

