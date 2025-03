Čiščenje naj bo brez stresa

Mastne rešetke v pečici so nočna mora vsakega gospodinjstva zaradi trdovratne, zapečene umazanije, ki se nabira skozi čas. Čiščenje začnite z odstranjevanjem rešetk iz pečice. Namočite jih v vroči vodi z dodatkom detergenta za posodo, najbolje v kadi ali velikem umivalniku. Namakanje naj traja več ur ali čez noč, da se umazanija zmehča.

Nato uporabite krtačo ali gobico za nežno drgnjenje rešetk. Če so madeži še vedno prisotni, pripravite pasto iz sode bikarbone in vode ter jo nanesite na prizadeta območja. Po temeljitem drgnjenju rešetke dobro sperite in jih posušite, preden jih vrnete v pečico.

Čiščenje pečice je lahko prava nočna mora. FOTO: Filistimlyanin/Getty Images

Odstranjevanje ostankov mila

Odstranjevanje ostankov mila na zaščitnih vratih prhe ali kadi so še eno od zahtevnih opravil. Pogosto je nujno večkratno drgnjenje z agresivnimi kemikalijami, da jih odstranimo. Da bi to opravilo poenostavili, uporabite domačo čistilno raztopino iz enakih delov belega kisa in praška za posodo. Raztopino nanesite z gobico ali krpo in pustite delovati nekaj minut. Nato vrata nežno zdrgnite z neabrazivno krtačo ali gobico, da odstranite umazanijo. Temeljito sperite z vodo in obrišite s čisto krpo.

Rešetko v pečici čez noč namočite v kadi.

Madeže na preprogah je včasih težko odstraniti brez pravih tehnik čiščenja. Začnite tako, da odstranite odvečno tekočino s čisto krpo ali papirnato brisačo. Nanesite raztopino za čiščenje preprog ali mešanico enakih delov vode in belega kisa na madež. Obrišite s čisto krpo. Izogibajte se drgnjenju madeža, saj se lahko tako še bolj razširi. Postopek ponavljajte, nato sperite z vodo in posušite. Za trdovratne madeže razmislite o uporabi odstranjevalca madežev s preprog ali najemu stroja za čiščenje preprog.

Pospravljanje garaže

Garaže so pogosto prostor, kjer se nabirajo različni predmeti od orodja do športne opreme, kar lahko hitro privede do natrpanosti in kaosa. Organizacija natrpane garaže se začne z razvrščanjem predmetov po kategorijah. To pomeni, da ločite orodje, športno opremo, sezonske predmete in druge stvari, ki jih običajno hranimo v garaži. Ko so predmeti razvrščeni, razmislite o rešitvah za shranjevanje.

Brisanje prahu z oken in žaluzij opravimo s sesalnikom. Uporabite krtačni nastavek, da odstranite prah in umazanijo z okenskih vodil in senčil.

Police, omare in plastične ter kartonske škatle poskrbijo za red. Da boste vedno vedeli, kje je kaj, škatle in predale označite z nalepkami. Z jasnimi oznakami boste vedno vedeli, kje je kaj spravljeno, in s tem prihranili čas pri iskanju določenih predmetov. Za obešanje večjih predmetov, kot so kolesa, lestve in vrtno orodje, lahko uporabite kavlje in stojala. To bo dodatno sprostilo tla in omogočilo več prostora za premikanje.