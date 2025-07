Čiščenje lesenih desk za rezanje: limona in sol sta najboljši par

Lesene deske za rezanje so priljubljen pripomoček v številnih kuhinjah – tople, naravne in estetske so, a tudi zahtevne za vzdrževanje. Z leti in redno uporabo se na njih naberejo madeži, bakterije in neprijetne vonjave, ki jih ni vedno enostavno odstraniti. Vendar obstaja preprosta, naravna rešitev, ki jo najdete kar v svoji kuhinji – limona in sol!

Les je porozen material. To pomeni, da tekočine, sokovi živil in maščobe pronicajo v notranjost in tam ostanejo. Če po uporabi desk ne očistimo temeljito, se znotraj lesa začnejo razvijati bakterije, hkrati pa se ohranjajo tudi neprijetni vonji, zlasti po čebuli, česnu ali surovem mesu.

Lepe so, pa tudi bolj ekološke. FOTO: Irina Giblova/Getty Images

Običajno pomivanje z vodo in detergentom sicer odstrani površinske nečistoče, ne more pa vedno očistiti globinskih madežev ali razkužiti površine. Tukaj prideta v igro limona in sol.

Kako deluje ta trik?

Kako deluje ta trik? Sol deluje kot blag abraziv – mehanski piling, ki odstrani madeže, suhe ostanke hrane in rahlo zbrusi površino deske. Limona pa ima naravne antibakterijske lastnosti in kislost, ki razgrajuje maščobo ter odstranjuje vonjave. Skupaj sta močan, a naraven čistilni duet.

Naprej očistite desko s čisto krpo ali papirnato brisačo, da odstranite večje ostanke hrane. Posujte površino deske z grobo morsko soljo – ne pretiravajte, žlička bo dovolj. Prepolovite limono in z rezano stranjo podrgnite po površini deske. Pritiskajte s krožnimi gibi nekoliko močneje. Pustite, da limonin sok in sol delujeta 5–10 minut. Na koncu obrišite s čisto mokro krpo ali sperite z mlačno vodo in takoj osušite.

Čiste jih ohranjamo na popolnoma naraven način. FOTO: Unitedphotostudio1/Getty Images

Če desko po čiščenju še nežno premažete z nekaj kapljicami oljčnega olja ali nanosom kokosovega olja, ji boste povrnili lesk in jo zaščitili pred nadaljnjim vpijanjem tekočin.

Ločene deske Imejte ločene deske za meso in ribe, kruh ter sadje in zelenjavo. Tako boste še zmanjšali možnost za prenose različnih mikroorganizmov, kot je recimo salmonela. Tudi aromatične začimbe, denimo čebula, režite na deski, namenjeni posebej njim.

Takšno čiščenje je prijazno do okolja, vaših rok in predvsem do hrane, ki jo pripravljate. Komercialni praški lahko vsebujejo agresivne kemikalije, ki se jim z uporabo soli in limone popolnoma izognete. Tudi okusu hrane ne bo škodilo, če bo na deski slučajno ostala kaka sled tega naravnega čistila.

Študije so pokazale, da imajo kisline, kot je citronska, protimikrobni učinek. Čeprav limonin sok ne more popolnoma sterilizirati površine, lahko učinkovito zmanjša prisotnost škodljivih mikroorganizmov. Sol pa dodatno poveča učinek z mehanskim čiščenjem in pomaga izsesati tekočino s površine lesa.

Lesene deske nikoli ne perite v pomivalnem stroju, saj jo previsoka temperatura poškoduje in lahko sčasoma poči.

Temeljito čiščenje lesenih desk je nujno. Nekatere raziskave so namreč razkrile, da se na povprečni rezalni deski nabere tudi do 50-krat več bakterij kot na straniščni školjki.