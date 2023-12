Cimetovi vozlički, ki so nas navdušili na naši božični zabavi

Ko je pred več kot desetletjem postala urednica OK, je bila kuharsko popolnoma nesposobna. Blago rečeno. V tem času pa je prebrala toliko receptov, da se je skoraj vsega priučila in goji celo sanje, da bi odprla lastno obedovalnico. Je pa res, da je še vedno rahlo nervozna, ko se s pladnjem svojih cimetovih vozličkov pojavi med mojstri, kot so drugi kuharji iz OK. V nam zelo ljubem animiranem filmu Ratatouille je mogoče slišati vzklik: »Vsak lahko kuha.« Vse kaže, da je to res.

Recept vas čaka na Odprti kuhinji.