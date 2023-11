Ciklama za varnost, ljubezen in srečo: kjer uspeva, slaba energija nima moči

Ena najbolj priljubljenih zimskih sobnih rastlin je nedvomno ciklama. Trajnica s srčastimi listi, ki nas razvaja z belimi, rožnatimi, rdečimi ali vijoličnimi cvetovi, je po starem verovanju cvet iskrenosti, ljubezni, varnosti in sreče. Tam, kjer uspeva ciklama, slaba energija nima moči, v dom vnaša skladnost in pomaga pri premagovanju nesporazumov.

Je ena najbolj priljubljenih zimskih sobnih rastlin. FOTO: Copit/Getty Images

Izbiro ciklame lahko prilagodite svojemu okusu in prostoru, ki ji ga boste namenili: na voljo so pritlikave, malo večje, srednje in standardne velikosti, ki dosežejo višino do 30 centimetrov. Ne glede na to, kakšno boste izbrali, pa ji morate zagotoviti prave razmere za rast.

Najbolje jo je imeti v neogrevanih delih doma, kjer je temperatura od 10 do 15 stopinj Celzija.

Prvo pravilo, ki ga je treba upoštevati, je, da ciklama ne prenese pretoplih prostorov in suhega zraka. V takšnem okolju listi hitro ovenijo. Najbolje jo je imeti v neogrevanih delih doma, kjer je temperatura od 10 do 15 stopinj Celzija. Pri višji od 20 stopinj ne bo uspevala.

Cvetovi in listki so imenitni tudi v vazi. FOTO: Oksana_schmidt/Getty Images

Potrebuje veliko svetlobe, vendar ne neposrednega sonca. Idealni kotički zanjo so okno na vzhodni ali severni strani doma, svetel hodnik ali pokrita veranda. Pravim ljubiteljem ciklam uspe tisto, s katerimi si dom polepšajo decembra, ohraniti do naslednjega leta, ko ponovno zacvetijo. Velikost cvetov je odvisna tudi od njihovega števila: več ko jih je, manjši so.

Previdno pri zalivanju

Pravilno negovana ciklama lahko cveti vse do marca. Da bi res uspevala, je treba odstranjevati odcvetele cvetove, jo previdno zalivati in občasno dognojevati. Ne zalivajte je preveč, saj ne mara mokre zemlje. Zalivajte jo šele, ko se ta povsem posuši. Bolj kot moker substrat ji ustreza zračna vlaga.

Ne mara suhega zraka Če so listki majhni in rastlina ne cveti, potrebuje hranila. Uveli, bledi listki opozarjajo na previsoko temperaturo in suh zrak, neposredno sonce na listkih pusti ožig, lepljivi listki praviloma opozarjajo na škodljivce, najpogosteje jo napadajo listne uši. Če jih opazite, hitro ukrepajte in uporabite primeren insekticid.

Spomladi preneha tvoriti cvetove in njena rast se ustavi. Nastopi čas mirovanja, treba je zmanjšati količino vode in počakati, da se vsi njeni listi posušijo. Ko mine nevarnost zmrzali, jo postavite na balkon ali na vrt. Do sredine poletja je ne zalivajte, ko začne tvoriti nove listke, jo presadite. Ciklamo presadite takoj po času mirovanja. Ne pozabite, da je gomoljasta rastlina in da mora biti polovica gomolja nad substratom. Uporabite lahko univerzalen substrat, res pa vam bo hvaležna, če boste izbrali specializiranega zanjo.