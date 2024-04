Chefov namig: kako vemo, kdaj zelenjavo kuhati v hladni in kdaj v vreli vodi

Po vikendu obilne hrane je našemu želodcu priporočljivo nameniti manjši premor ter se zateči k nekoliko lažjim jedem. Kuhana zelenjava je gotovo dobra odločitev, saj vsebuje ogromno mineralov in vitaminov, hkrati pa je kalorijsko precej neobremenjujoča. Seveda je zelenjavo v jedilnik več kot priporočljivo vključevati vsak dan in ne le ob posebnih priložnostih. Da si pri tem prihranimo morebitne dileme, kakšne jedi iz živil, ki zrastejo na vrtu, pripraviti, je dovolj že, če jih le skuhamo in postrežemo kot prilogo.

Seveda imamo na voljo veliko okusnih različic jedi, pripravljenih z zelenjavo, a o njih bomo razpravljali kdaj drugič. Danes pa z vami delimo nasvet profesionalnega kuharja, ki se je dotaknil vprašanja, kako se lotiti kuhanja posamezne zelenjave. Če ste se že kdaj znašli v kuhinji z osebo iz drugega gospodinjstva, ste morda opazili, da jedi pripravlja na drugačen način kot vi. Morda ste se z njo celo sprli, kdo od vaju ima prav. No, ko pride do kuhanja zelenjave, boste od zdaj naprej lahko prepričani, da ste vi zmagovalec prepira, če preberete naslednje vrstice.

Mrzla voda ali krop?

Kako pravilno skuhati posamezno vrsto zelenjave, se sprašujete? Gotovo ste že opazili, da s kuhanjem včasih začnemo z loncem mrzle vode, v drugih primerih pa to najprej zavremo in šele nato vanjo stresemo zelenjavo. Čeprav se morda zdi, to ne pomeni, da gre za stvar navdiha. Obstaja namreč pravilo, katero zelenjavo kuhamo v mrzli vodi in katero v kropu.

Kot si lahko ogledate v zgornjem videu, nam chef, da bomo v prihodnje vedno vedeli, kako postopati, namigne preprosto pravilo. Zelenjava, ki raste pod zemljo, kjer je hladno, se kuha v hladni vodi. Tako bomo krompir, peso, korenje in podobno zelenjavo vedno začeli kuhati v loncu hladne vode, saj bomo tako dosegli, da se skuha enakomerno in s kropom ne bomo uničili zunanje plasti.

Ko pa kuhamo zelenjavo, ki raste na toplem, nad zemljo, vodo najprej zavremo in vanjo šele nato dodamo živila, kot so na primer brokoli, ohrovt, špinačo in podobno. Na ta način bo zelenjava vedno primerno skuhana, njene vitamine in minerale bomo ohranili, prav tako pa tudi dosegli, da bomo vitaminski grižljaji prijetne teksture, sploh, če bomo proces priprave zaključili z mrzlo kopeljo.