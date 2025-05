Čevap dog in druge odlične jedi z žara

Nekaj idej, kaj dati na žar in katere domiselne jedi še ponuditi na pikniku, v pokušino ponujata priznana zeliščarica Mirjam Grilc in Mateja Delakorda, urednica kulinaričnega portala Odprta kuhinja in sodelavka istoimenske priloge naše medijske hiše Delo. Več na www.odprtakuhinja.si.

Hot dog s čevapčiči z omakama iz kajmaka in pečenimi paprikami

»Čevap dog – priročen združek legendarnih piknik jedi, torej hot doga in čevapčičev – je priročna poslastica, pri kateri na sredini mehke štručke ždi sočen čevapčič, družbo pa mu delata še mlada čebula in beli sir. Brez omak ne bo šlo. Čevap dog najbolj zasije s kajmakovo omako in omako iz pečene paprike.«

Potrebujemo:

hot dog štručke (najbolje lastne izdelave)

daljše čevapčiče (npr. leskovački)

mlado čebulo

beli sir

Za kajmakovo omako:

100 g kajmaka

1 do 2 žlici kisle smetane

pol žličke česna v prahu

sol

Za omako iz pečene paprike:

100 g vložene pečene rdeče paprike v kisu

50 g kremnega sira

sol, poper

Priprava:

Za kajmakovo omako s sekljalnikom zmešamo kajmak, kislo smetano in česen v prahu v gladko omako. Solimo jo po okusu.

Za omako iz vložene pečene paprike s sekljalnikom zmešamo omako iz odcejene pečene paprike in kremnega sira. Solimo in popramo po okusu.

Peka čevapčičev je preprosta, če se držimo uveljavljenih načel: pečemo jih na ne prevroči rešetki; vmes jih obračamo, da se spečejo z vseh strani; pri rokovanju z njimi jih ne prebadamo; in seveda še najpomembnejši: prvi čevapčič pripada žarmojstru, skupaj z vrčkom piva.

Čevap dog: hot dog štručko razpolovimo, po želji jo lahko tudi popečemo na žaru.

V razprto štručko vtaknemo čevapčič ali dva, po njem potresemo narezano mlado čebulo in nadrobimo beli sir.

Po vsem skupaj površno nadevamo obe omaki.

Postrežba: čevap doge zbiramo v košarici, z njo pa nato zakrožimo po piknik prizorišču.

FOTO: Odprta kuhinja

Rustilna pita z artičokami

»Na pikniku mora biti nekaj takšnega, česar ne pripravljamo niti ne jemo vsak dan. Kadar ba družaben dogodek vsak nekaj prinese, bi jaz izbrala ravno rustikalno pito. Videti je kot nekakšna kuharska mojstrovina, v resnici pa je silno preprosta reč. Nadev vedno očara, saj ostane sočen v drobljivem testu. Vsak malo odlomi in že so na papirju le še drobtinice za mravlje.«

Potrebujemo:

Za testo:

100 g pirine polnozrnate moke

100 g bele moke

100 g oljčnega olja

ščep soli

ledeno hladno vodo (3do 5 žlic)

Za nadev:

100 g vloženih artičok

2 krompirja

2 pora

sol in poper

oljčno olje

Priprava:

Skuhajmo cel krompir.

V skledi zmešamo obe moki in sol, prilijemo olje in naredimo drobtinasto zmes. Po žlicah dodajajmo ledeno hladno vodo in zelo na hitro ugnetimo voljno kepo testa. Počiva naj pol ure.

Por narežemo na tanke kolobarje in ovenimo na olju. Solimo in popramo.

Krompir olupimo in narežemo na rezine, ni treba, da so preveč tanke. Narežemo artičoke. Vključite pečico (220 stopinj Celzija).

Na papirju za peko razvaljamo testo v približen krog. Na sredino naložimo por. Na testu naj ostane širok rob. Na por naložimo rezine krompirja in na vrh artičoke. Rob testa zapognemo čez nadev.

Pita gre v pekač kar s papirjem. Pečemo pol ure v prej ogreti pečici.

Ko se pečena malo ohladi, jo s papirjem vred odnesem s seboj. Na pikniku se kar lomi, da si ne delamo preveč opravka s priborom.

FOTO: Odprta kuhinja

Domači »čevapčiči« z ekstra gorčico

»Niso ražnjiči, niso kebab, so oboje in več. Najbolj pomembno pa je, da je ta jed svež vetrič med recepti, ki bodo vladali ob otvoritvi sezone piknikov.«

Potrebujemo (za približno 15 kosov):

Za nabodala:

500 g mletega puranjega mesa (kupimo že mleto)

čebulo

žličko suhega česna

jajce

25 g zdroba

sol, poper po okusu

2 žlici nasekljanih zelišč: peteršilj, origano, timijan, rožmarin, šetraj in komarček

lupinico pol limone

za noževo konico rdeče mlete paprike ali čilija

15 rezin slanine (rolane, hamburške ...)

Za gorčico:

140 g gorčice iz kozarčka (nevtralne, brez dodatkov)

2 žlici nasekljanih svežih listov: pehtran, peteršilj, drobnjak

za noževo konico suhega česna

lupinico pol limone

Priprava:

Najprej se lotimo mesa: čebulo drobno nasekljamo, nato dodamo vse sestavine, razen slanine, in z roko premešamo, pokrijemo in postavimo v hladilnik vsaj za pol ure, da se sokovi in okusi prepojijo. Še bolje bo, če pripravimo zjutraj in pustimo stati do kosila.

Pečico vključimo na 200 stopinj Celzija, pekač obložimo s peki papirjem.

Iz mase oblikujemo čevapčič, ki ga ovijemo v slanino, v sredino pa potisnemo palčko ter položimo na pekač.

Ko porabimo vso maso, potisnemo pekač v pečico in pečemo 30 minut, nato za 5 minut povečamo temperaturo na 210 stopinj Celzija.

V tem času pripravimo gorčico po lastnem okusu: zelišča z nožem drobno nasekljamo, limonovo lupinico naribamo na drobno. Pomešamo vse sestavine med seboj in po potrebi kaj dodamo.

Pečene čevapčiče zložimo na krožnik in ponudimo ob začin­jeni gorčici in sveži zelenjavi.

FOTO: Odprta kuhinja

Domače lepinje

»Kaj sodi k ražnjičem in čevapčičem, ki jih bomo pekli te dni? Lepinje, seveda! S še toplimi – tako se namreč spodobi! – bomo presenetili svoje bližnje na piknikih.«

Potrebujemo:

500 g moke

300 ml mlačne vode

žlico sladkorja

pol kocke kvasa

7 do 10 g soli

dodatno: malce vode in olja

Priprava:

V posodo za gnetenje testa prilijemo vodo, vanjo nadrobimo kvas in dodamo sladkor in žlico moke. Pomešajmo, pokrijmo s krpo in počakajmo 15 minut, da kvasec vzhaja.

Nato dodamo še moko in sol ter zamesimo mehko testo.

Testo razdelite na manjše dele (mi jih naredimo 6) in oblikujmo v kroglice. Pokrite pustimo počivati približno 10 minut, da se gluten sprosti, nato jih z rokami oblikujmo v ploščate kroge.

Pečico prižgemo na 250 stopinj Celzija.

Kruhe odlagamo na pomokano površino, kjer naj vzhajajo 30 minut. Mi jih odložimo na dva ali tri pekače, obložene s peki papirjem, ki jih nato pokrijemo s krpo, da se lepinje ne izsušijo.

Preden lepinje potisnemo v pečico, na njih lahko odtisnemo mrežo s pomočjo lesenih ražnjičev, nato jih premažemo z mešanico vode ter olja in jih pečemo približno 10 do 12 minut, odvisno od pečice.

Ko so pečene, jih ovijemo v krpo ali prt, da bodo lepo mehke. Postrežemo še tople.