Čemažev namaz, ki ga jedo tudi tisti, ki tej rastlini niso naklonjeni

Prebujati so nas začeli ptičje žvrgolenje, toplejši sončni žarki. Če za trenutek obstanemo in pogledamo okoli sebe, vidimo, da so travniki vsak dan bolj zeleni in vedno bolj polni znanilcev pomladi. Vsaka pomladna roža, ki jo ugledamo, se zdi najlepša, a poleg tega da so lepe, so med njimi tudi takšne, ki služijo zdravju človeka. Če ta čas zamudimo oziroma prespimo, bomo pozneje po vsem tem le hrepeneli, saj jeseni trobentic, dišečih vijolic, čemaža, pljučnika, lapuha, mladega regrata in še nekaterih rož ne bo mogoče nabrati.

Čemaž je najmočnejši čistilec in razstrupljevalec organizma in vas že pričakuje predvsem v bukovem gozdu ali na tržnicah.

V kuhinji je uporaben na sto in en način, z njim lahko pripravimo vrsto jedi: čemaževe štruklje, čemaževe cmoke, čemaževe njoke, čemaževo olje, čemažev namaz, čemaževo juho, čemažev pesto, čemaževe palačinke. Tokrat naj bo kar v namazu s skuto, ki ga boste pripravili mimogrede. Skuta omili njegovo ostrino, zato bo všeč tudi tistim, ki mu niso preveč naklonjeni.

...

...

Čemažev namaz

100 ml olivnega olja

2 šopka čemaževih listov

žlica praženih mandljev

200 g skute

sok pol limone

sol

Priprava

V sekljalnik vlijemo olje, dodamo čemaž in mandlje ter začnemo s sekljanjem. Ko je čemaž nasekljan na drobno, dodamo ostale sestavine in premešamo, da dobimo gladek namaz. Količine lahko priredimo svojemu okusu. Če je namaz pregost, dodamo olje, lahko dodamo več skute in s tem uravnavamo moč okusa čemaža. Namaz bo v stekleni posodi, ki jo postavimo v hladilnik, zdržal nekaj dni.

Priporočamo še: Nasvet zeliščarja: zdaj je čas za ta zdravilni napitek, ki bo očistil organizem