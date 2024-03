Celjske rolce vse večji hit

Ste že slišali za celjsko rolco? To je slaščica, katere ovoj je čokoladni tulec, dopolnjen z mletimi orehi, posut z mandlji ter polnjen s stepeno sladko smetano. Zdi se, da ta sladka zanimivost, ki je tako značilna za Celje, v knežjem mestu doživlja pravi preporod: med domačini in tujci je vse več zanimanja za hrustljavo-kremast preplet, pripravljajo jo na kuharskih delavnicah in v mestnih slaščičarnah, namenili so ji celo festival. Kako in zakaj je rolca tako zelo povezana s Celjem?

Ena zgodovinska: fotografija prvega kolektiva celjske Slaščičarne Zvezda, kjer rolco še danes pripravljajo po originalni recepturi. FOTO: Arhiv Slaščičarne Zvezda

Rolca na tečaju

»Celjska rolca v sebi nosi dediščino celjske kulinarike in zgodbo, ki se je po pričevanjih začela leta 1950, ko je slaščičar tedanje slaščičarne Na-Na iz sosednje Avstrije v Celje prinesel idejo o rolani sladici in ji dodal svojevrsten pečat. Pred dvema letoma smo od direktorice nekdanje slaščičarne Na-Na pridobili originalni recept priprave celjske rolce ter se zavezali, da ga bomo ohranjali,« je pojasnila Marjeta Gmajner iz Tehnoparka Celje, kjer pod imenom Cele kuha dvakrat na mesec organizirajo kuharske tečaje, na katerih se osredotočajo na pripravo celjske rolce. »Delavnice smo nadgradili s kulinaričnim setom, s pomočjo katerega si lahko sladico po originalnem receptu pripravimo kar doma,« je dodala sogovornica in omenila, da je med domačini veliko zanimanja za tečaje.

Čokoladni ovoj, notri pa puhasta smetana FOTO: Eva Leber

Katere stvari je treba upoštevati pri njeni pripravi? Kot je povedala Gmajnerjeva, set za domačo pripravo poleg sestavin zajema model iz nerjavečega jekla in lesena valjčka, s katerima pripravimo čokoladni tulec: »Poleg tega je treba biti pozoren na pravočasno zvijanje testa pri določeni temperaturi.«

In kje v Celju lahko poskusimo to sladico? Na kar šestih lokacijah: v Zvezdi, Rolci, Pekarni Geršak, v Hotelu Evropa, Kavarni in slaščičarni Marelica ter v Gostilni Oštirka.

Prirejajo tudi delavnice, na katerih nastaja ta znamenita celjska slaščica. FOTO: Arhiv Tehnoparka

20 rolc v 2 minutah

Katarina Volk iz Slaščičarne Zvezda nam je pojasnila, da se je prvotni recept prenašal in ohranjal zgolj na celjskem območju: »Še danes jo pripravljamo po prvotni recepturi, na tistih starih pekačih, saj samo tam res uspejo. Ročno jih zvijamo na posebnih lesenih palicah. Ker se testo hitro trdi, imamo približno 2 minuti časa da zvijemo 20 rolc. Potrebne je veliko spretnosti in hitrosti. Nato jih oblijemo s čokolado, ki ne sme biti mlečna, saj ravno grenkoba prave čokolade doda svoj pečat pri končnem okusu. Posujemo s praženimi orehi in napolnimo s sveže stepeno sladko smetano. Tako je rolca danes več kot samo sladica. V recepturi se skriva veriga zgodb in spominov na čase, ki jih ni več. Veseli in ponosni smo, da v naši slaščičarni ohranjamo in obujamo te spomine.«

Celjska rolca iz legendarne Slaščičarne Zvezda. FOTO: Arhiv Slaščičarne Zvezda

Družina Leber je leta 2009 odprla kavarno in jo poimenovala Rolca, po tej znani slaščici: »Na začetku povpraševanja po čokoladnih rolcah še ni bilo toliko, sta se pa v zadnjih petih letih zanimanje in želja po tej slaščici kar dvignila.« Kot je pojasnila Eva Leber, je bila pred prvim festivalom, pred letom 2021, celjska rolca bolj lokalna slaščica, »zdaj pa se trudimo, da jo spoznajo tudi drugje po Sloveniji, turisti, denimo, so vedno presenečeni nad njo«.

Celjska rolca je več kot samo sladica, v njej se skriva veriga spominov in zgodb.

Še to: letos septembra bodo v Celju pripravili že četrti Festival Rol.CE & Vin.CE, na katerem bodo slaščičarji ponudili celjske rolce, okoliški vinarji pa bodo dodali kupico domačega vina.