Cécile McLorin Salvant, glasbenica: »Pesmi ne pripadajo nikomur zares, niti avtorju.«

Rodila se je leta 1989 v Miamiju, v družino z raznolikimi koreninami in širokim svetovnim obzorjem. Njen oče, zdravnik, prihaja iz Cap-Haïtie­na na Haitiju. Mama, po narodnosti Francozinja, se je rodila v Tuniziji, a otroštvo preživela med različnimi celinami – od Afrike in Kube do Južne Amerike in Francije.

Po selitvi v ZDA se je družina najprej ustalila v Chicagu, nato pa v Mia­miju, kjer je mama ustanovila francosko-angleško šolo in v njej tudi poučevala francoščino.

To večjezično, večrasno in večkulturno okol­je je močno zaznamovalo Cécilino odraščanje in pozneje tudi njeno umetniško vizijo. Študirala je pravo na Univerzi Pierre-Mendès-France v Grenoblu, hkrati pa klasično, baročno in jazzovsko petje na konservatoriju Darius Mil­haud v Aix-en-Provenceu.

S svojim glasom je zablestela leta 2010, ko je pri komaj enaindvajsetih osvojila prvo nagrado na prestižnem tekmovanju Theloniousa Monka, enem najpomembnejših mednarodnih jazzovskih tekmovanj, odprtem za pevce in glasbenike z vsega sveta.

Od takrat je izdala več odmevnih albumov in prejela tri zaporedne nagrade grammy za najboljši vokalni jazz album: For One to Love (2015), Dreams and Daggers (2017) in The Window (2018). Leta 2020 je postala štipendistka MacArthurjeve fundacije, prejemnica t. i. nagrade za genije.

Tisto, kar me pritegne v skladbi, je nepričakovan zasuk; naj bo v zgodbi, harmoniji ali celo kontekstu. Vseeno, kaj točno je, pomembno je, da v skladbi začutim nekaj nenavadnega, nekaj posebnega.

V glasbi išče presenečenje, ne popolnosti

A Cécile McLorin Salvant svojo umetnost gradi daleč stran od glasbene industrije in njenih pričakovanj. Čeprav v pes­mih išče tisto, kar jo osebno prevzame, jih ne razume kot nekaj, kar bi ji pripadalo. Zanje pravi, da so skupne; presenetljive najdbe, ki jih želi deliti z drugimi.

Nikoli ne mislim, da mi pesem pripada. Nasprotno; razmišljam o tem, kako jo lahko delim z drugimi. Pesmi ne pripadajo nikomur zares, niti avtorju.«

V njenem opusu pogosto naletimo na pozabljene ali redko izvajane skladbe. A ne zanima je njihovo zgodovinsko ozadje samo po sebi, temveč kaj v njih še vedno odzvanja, kaj preseneti, vznemiri, se morda nepričakovano zasuka. »Mislim, da me vedno pritegne element presenečenja.

Včasih je ta element v besedilu, drugič v sami eksistenci pesmi, če je bila dolgo pozabljena.«

Cécile McLorin Salvant FOTO: Karolis Kaminskas

V vsakem ustvarjanju glasbe in umetnosti obstaja neka oblika igre

Mélusine, njen album iz leta 2023, črpa navdih iz srednjeveške francoske legende o ženski, ki je pol človek, pol kača; mitsko bitje, ki nosi v sebi moč in breme sramote.

Pesmi, pretežno zapete v francoščini, pa tudi v okci­tanščini, angleščini in hai­tijskem kreolskem jeziku, raziskujejo teme drugačnosti, preobrazbe in ženskega telesa kot mitskega prostora.

A Mélusine ni osamljen primer njene večplastne pripovednosti. Njen najobsežnejši avtorski projekt doslej je Ogresse, kantata z izvirnim libretom in ilustracijami, ki jo razvija v celovečerni animirani film; režirala ga bo kar sama. Gre za temno glasbeno pravljico o skrivnostni ženski, ki živi sama v gozdu in hrepeni po stvareh, ki jih okolica ne more sprejeti ali razumeti.

Tako kot Mélusine tudi Ogresse raz­iskuje žensko, ki jo svet vidi kot pošast, ona pa ves čas obstaja nekje med vidnim in skritim. Tudi v tem delu se Salvant ne odpove igrivosti in raziskovanju meja med umetniškimi oblikami: »V vsakem ustvarjanju glasbe in umetnosti obstaja neka oblika igre, tako za tistega, ki ustvarja, kot za občinstvo.«

In če ne bi pela, bi še vedno ustvarjala? »Ne vem, kaj bi počela, ampak mislim, da bi se kljub vsemu ukvarjala z umetnostjo. Nekaj z ročnimi spretnostmi bi se že našlo.«

Večer, ki bi ga bilo grešno zamuditi

V Ljubljano prihaja med svojo poletno evropsko turnejo. Zelo verjetno ji bo tudi tokrat primanjkovalo časa, da bi mesto zares spoznala, a vseeno upa, da si ga bo lahko ogledala in pojedla kaj dobrega: »Na turnejah za to skoraj nikoli ni časa, ampak če se najde kakšen trenutek več, je vedno lepo.«

Cécile McLorin Salvant je pripovedovalka. Z glasom, jezikom, pesmijo in risbo ustvarja prostore, v katerih se lahko ustavimo, dvomimo, igramo. V Ljubljani bo le en večer, a z neskončno pripovedmi. Po njenem koncertu bo večer v Križankah nadaljevala še ena izstopajoča umet­nica: Meshell Ndegeo­cello, basistka, pevka in avtorica, ki s prepletom soula, jazza, funka in hip hopa že več kot tri desetletja gradi enega najbolj prepoznavnih zvokov. To bo nedvomno večer, ki bi ga bilo grešno zamuditi.