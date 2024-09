Honda je novo rešitev elektronske sklopke namestila tudi v model CBR 650R e-clutch, ki je z letošnjim letom doživel precejšnjo spremembo zunanjosti. Oblikovalci so mu namenili nov oklep, novo obliko led žarometov in na novo oblikovan sedež za dva potnika. Položaj za vožnjo je udoben, rahlo športen, pomaknjen bolj naprej in nižje. Vse to skupaj doda toliko novega pri videzu, kot da bi govorili o novem modelu motocikla z le nekaj manjšimi spremembami 649-kubičnega vrstnega štirivaljnega motorja. CBR 650R večinoma temelji na modelu CBR 650F, ki se je pojavil leta 2014 in bil tri leta pozneje pre...