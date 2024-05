Če želite bolj zdrav bezgov sirup, ga skuhajte tako

Namesto tega v kozarec naložimo cvetove bezga in narezane limone in prelijemo z vrelo vodo. Nekoliko ohladimo in dodamo med ter citronsko kislino ter premešamo. Pustimo stati čez noč, naslednji dan pa precedimo in napolnimo v steklenice.

Še korak dlje gremo s pripravo sirupa, v katerem bezgu dodamo smrekove vršičke. In zakaj ne še akacije, ki ravno zdaj prav tako bogato cveti. Potrebujemo po 30 cvetov bezga in akacije, ki jih očistimo in stresemo v lonec. Dodamo 30 smrekovih vršičkov, prelijemo z vročo vodo in dodamo narezano limono. Ohladimo na približno 50 stopinj, dodamo med in premešamo. Pustimo stati, naslednji dan odcedimo in natočimo v steklenice.

Bezgov sirup z medom

Po receptu Katje Rebolj, ki nas uči uporabe divjih rastlin.

30 cvetov bezga

1 l vode

0,5 l medu

2 limoni

žlica citronske kisline

Priprava

V kozarec za vlaganje izmenično naložimo bezgove cvetove in na rezine narezano limono ter jih prelijemo z vrelo vodo. Tako uničimo kvasovke, ki sicer povzročajo dobro fermentacijo in nastanek šabese. Ko se zmes ohladi na 50 stopinj – to je toliko, da v tekočini že lahko držimo prst, ne da bi se opekli, dodamo med in citronsko kislino, ki oba delujeta kot konzervans. Pustimo stati nekaj ur ali do naslednjega dne, nato precedimo in tekočino nalijemo v sterilne, še vroče steklenice. Hranimo v hladnem prostoru do 3 mesece.

Namig: Cvetove bezga obtrgamo tako, da imamo čim manj stebel, saj bomo tako dobili manj grenak in bolj aromatičen sirup, hkrati pa se izognili zaužitju strupenih cianogenih in alkaloidnih spojin, ki jih vsebujejo stebla. Te spojine so tudi razlog, da bezga ne priporočamo nosečnicam in doječim materam.

Priporočamo še: Bezgov sirup: osnovna pravila in najbolj priljubljeni recepti

Onaplus.si: Redkvice čistijo in varujejo telo ter pomagajo pri hujšanju, a previdno pri kupljenih