Če želimo, da zakon traja, je nujno ujeti pravi trenutek!

Če želite svojemu zakonu zagotoviti obstoj, se morate poročiti v točno določenem obdobju. Raziskave namreč kažejo, da imajo pari, ki se poročijo med 28. in 32. letom, najmanjše tveganje, da se njihov zakon razdre.

Manj prilagodljivi

V zgodnjih dvajsetih letih se pogosto še iščemo: v ospredju so študij, selitve, prve službe in prepletanje različnih odnosov, kar pomeni, da še nismo povsem pripravljeni na resno zavezo. Kasneje, po 32. letu, pa se tveganje znova nekoliko poveča, saj smo že ujeti v lastne navade in manj prilagodljivi.

Ravno med 28. in 32. letom lahko združimo najboljše iz obeh svetov: dovolj življenjskih izkušenj, finančno in čustveno stabilnost, še vedno pa tudi odprtost za skupno rast. Mlajše generacije tako vse pogosteje čakajo na pravo priložnost – najprej želijo dokončati študij, ustvariti kariero ali potovati, kar se pokaže kot prednost.