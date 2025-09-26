Na filmskih platnih je posodila glas eni in edini Smrketi v novi pustolovščini Smrkcev.

Glasbena ustvarjalka, ki je nastopila tudi v številnih muzikalih, s svojim delom presega meje klasične opere, saj izobražuje, nastopa, sodeluje z različnimi ansambli in spreminja zvočno interpretacijo. Zaupala nam je nekaj osebnih zanimivosti.

Dan rada začnem … z nasmehom in dihalnimi vajami, pa čim dlje brez telefona.

Najpomembnejši nastop doslej … vloga Nike v slovenski operi Kit na plaži, po romanu Vinka Möderndorferja, libretu Jakoba Barba in izpod skladateljskega peresa Iztoka Kocena.

Smrketa … je pogumna, srčna carica z močnim moralnim kompasom in smislom za skupnost.

Sinhronizacija … mi je časovni stroj v otroški svet; tam se čustva ne skrivajo in domišljija je zakon!

Opera … je zame prostor presežka; glasbenega, čustvenega in telesnega.

Petje … je zame izraz duše, močan stik s sabo in svetom ter iskrena prisotnost v trenutku.

Moj ritual pred nastopi vključuje ... poslušanje rock glasbe in raztezne vaje.

Če ne bi bila pevka, bi bila ... veliko bolj žalostna. (smeh)

Nastopila sem že v muzikalih … Moje pesmi, moje sanje, Annie, Pepelka, Druščina in Mala nočna glasba.

Mozart … je mojster ravnotežja; čudovit za 'čiščenje' tehnike, a hkrati izjemno preprost in človeški.

Nastopila sem že v operah … Čarobna piščal, Obrat vijaka, Hmeljska princesa, Julija, Gianni Schicchi, Hiša usmiljenja, Lažna vrtnarica in Kit na plaži.

Moj skriti talent … je igran­je flavte in pa smisel za delo z ljudmi, živalmi in rastlinami.

Vedno znova bi ponovila … priprave oziroma ustvarjanje glasbeno-scenskih projektov.

Po navdih grem rada … med strani kakšne dobre knjige ali v naravo.

Najlepši kompliment doslej … da je občutek, kot da s svojim glasom zdravim.

Nazadnje sem prvič ... jedla sirov fondue, in to v Franciji.

Učenje solo petja … je iskanje glasbene in osebne avtentičnosti vsakega posameznika, obenem pa tudi veliko učenje zame. Na to gledam z velikim spoštovanjem in odgovornostjo.

Projekt, na katerega se trenutno pripravljam … je nova slovenska opera o Dragotinu Ketteju, katere premiera bo septembra v Novem mestu.

Želja za prihodnje mesece … še veliko projektov in kakšno večje potovanje, pa vloga na velikem odru.