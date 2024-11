Če iz pomivalnega stroja veje neprijeten vonj, storite to

Pomivalni stroj je nepogrešljiv pomočnik v vsakem domu. Kljub temu, da nam ves čas pomaga vzdrževati higieno v kuhinji, pa moramo vsake toliko časa tudi mi poskrbeti, da ga očistimo. Pomivalni stroji so zasnovani tako, da učinkovito čistijo posodo in ostanejo brez vonja, zato je neprijeten vonj običajno posledica nabiranja umazanije, zamašitev ali celo okvarjenih delov. Če iz stroja veje neprijeten vonj, je to torej znak, da je potrebno ukrepati.

