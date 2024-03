Če imate pri roki kisle kumarice, morate poskusiti ta ekspresni prigrizek

V mnogih hladilnikih najdemo kozarec kislih kumaric, ki jih navadno postrežemo ob različnih mastnih jedeh. Na krožnik namreč prinesejo svežino in s kislostjo uravnotežijo marsikatero sirno ali mesno ploščo, burger ali solato, ki vsebuje majonezo. Seveda obstajajo tudi ljudje, ki kislih kumaric ne prenesejo. In današnji recept zagotovo ni zanje.

Gre za trend z družbenih omrežji, ki smo si ga kislo ogledovali. A dlje, kot smo opazovali video priprave, bolj nas je mučila radovednost, kakšnega okusa je končni rezultat. Na srečo je jed, ki ji morda raje recimo prigrizek, nared tako hitro, da smo do odgovora prišli precej hitro. V le petih minutah je bila namreč pred nami trenutno izjemno priljubljena tiktok jed – kisle kumarice v sirovi srajčki.

Čudna pogruntavščina, ki je presenetljivo okusna

Pripravljena je iz le dveh sestavin, ki se v senvičih sicer pogosto znajdeta skupaj, in se, kot že omenjeno zgoraj, po okusu dobro razumeta. Dvomljiv pa je korak pogrevanja kumaric na ponvi, saj jih navadno namreč uživamo hladne. Presenetljivo, tako kot avtorica spodnjega videa, smo ugotovili, da ideja pravzaprav sploh ni slaba.

Recept je v resnici preveč preprost, da bi ga zapisali, kot smo sicer vajeni. Že ob prvem ogledu videa ga bomo namreč znali na pamet. Za pripravo enega prigrizka potrebujemo le rezino sira in kislo kumarico. Količino pomnožimo tolikokrat, kolikor prigrizkov si želimo pripraviti.

Zaporedje kulinaričnih korakov pa se vrsti takole: na segreto ponev položimo rezino sira in počakamo, da se raztopi ter dobi hrustljavo skorjico. Nato nanj položimo kislo kumarico in jo s pomočjo spatule ovijemo v sir, tako da dobimo nekakšno sirovo palačinko, v kateri se skriva kislo presenečenje. Vse skupaj obrnemo, da se sir dobro zlepi skupaj in postrežemo na krožnik.

Ko se bo sir malce ohladil, bo njegova tekstura postala bolj trda in prigrizek bo postal izjemno hrustljav tako od zunaj kot v sredici.