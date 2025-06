Če imate pri roki jajca, blitvo in sir, lahko v slabe pol ure pripravite to izvrstno kosilo (VIDEO)

Obožujemo kosila, ki so hitro pripravljena. Dodatni plus je, če so takšni obroki poceni. Še en bonus pa je, če je takšno kosilo tudi sezonsko obarvano. Ta omleta, ki jo pripravimo kar v pečici, je vse našteto.