Če imate na zalogi lososov file, pripravite to božansko jed v eni potezi

Kadar razmišljamo o idejah, kako čim hitreje pripraviti kosilo, redko pomislimo na ribe. Te so navadno na krožniku ob koncu tedna, ko si za pripravo jedi vzamemo več časa. A morski užitki so lahko tudi izjemno hitro na krožniku.

Današnja ideja je kot nalašč za dneve, ko se vam res ne ljubi kuhati. Kosilo z ribo v glavni vlogi bo namreč na mizi, kot bi trenil.

Za pripravo teh okusnih testenin najprej potrebujemo pekač, v katerega bi navadno zložili lazanjo. Tokrat pa ga bomo namesto z omako in bešamelom napolnili z mlado špinačo, paradižniki, kremnim sirom in filejem lososa. Vse skupaj bomo potresli s česnom v prahu, solili in poprali ter pokapljali z oljčnim oljem. Vse skupaj bomo potisnili v pečico, med peko pa na hitro skuhali še testenine.

Da je omaka za okusno pašto lahko skuhana v pečici, smo se naučili že pred časom. Hitra tehnika priprave je z receptom za feto s paradižnikom prirasla k srcu praktično celemu svetu, mi pa si od takrat naprej lahko po istem kopitu izmišljujemo nove in nove kombinacije. In tokratna je zares perfektna. Po želji lahko v pekač dodate še kakšno vejice svežih zelišč. Če jih nimate pri roki, pa lahko za aromo poskrbite s kremnim sirom, ki zelišča že vsebuje. Slednjega sicer lahko zamenja tudi sveža rikota. Brez pomisleka lahko v kosilo vključite še por ali šopek špargljev. Paradižnike pa lahko zamenjate s češnjevo ali sušeno različico. Skratka, po navdihu in brez kakršnih koli komplikacij!

Sestavine

file lososa

4 pesti mlade špinače

3 paradižniki

200 g kremnega sira z zelišči

sol

poper

česen v prahu

nekaj ščepcev origana

oljčno olje

Priprava