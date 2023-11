Če boste počeli to, čez pet let ne bosta več par

V vsakem razmerju so prisotna obnašanja, ki odnosu prav nič ne koristijo. Zato jih je treba čim prej ozavestiti ter se jim, v korist uspešne zveze, za vsako ceno izogibati.

Na srečo gre za priučene vzorce in z malo truda jih je mogoče odpraviti ter na drugi strani več pozornosti namenjati tistim dejanjem, ki krepijo zvezo.

Tu so štiri obnašanja, ki so največkrat usodna za zakon ali zvezo.

Obtoževanje

Preprosto povedano je to eno od zvezi najbolj škodljivih obnašanj. Obtoževanje partnerja in pripisovanje krivde brez vseh dejstev, odnos hitro popelje na napačno pot.

Namesto torej, da življenjskega sopotnika obsojate, ker zamuja, ker je preveč zapravil, ker ni storil tistega, za kar sta bila dogovorjena, ga povprašajte, kakšne razloge ima za to.

Če bi radi kvalitetno in zdravo zvezo, se naučite partnerju dati priložnost za pojasnilo in ne predpostavljate vedno najhujšega.

Ne samo, da se boste s tem v večini primerov izognili sporu, temveč boste izrazili tudi spoštovanje in razumevanje. Vsak včasih stori napako, nihče ni popoln, neutemeljene obtožbe in obsodbe v tem primeru niso na mestu. Na mestu je iskren pogovor.

Neosnovano obsojanje in obtoževanje nikoli nista na mestu. FOTO: Liubomyr Vorona/Gettyimages

Čustveni izbruhi

Drži, včasih je težko obvladovati čustva in zlasti negativna lahko hitro izbruhnejo v nerazumni meri, kar onemogoča normalno komunikacijo in nastane situacija, v kateri ena stran napada, druga se brani.

Praviloma je zadeva tesno povezana z obtoževanjem, na koncu par ne išče več rešitve, temveč se vsak posameznik bori za zmago.

Takšno obnašanje, sploh, če je pogosto, odnos hitro pripelje v slepo ulico.

Veliko boljše si je, kadar negativna čustva prevladajo, vzeti nekaj trenutkov za pomiritev, šele nato pa začeti pogovor o stvari, ki je do navala čustev pripeljala.

Poniževanje partnerja

Zagotovo nekaj, kar ne sodi v odnos. Poniževanje sočloveka, izpostavljanje njegovih šibkosti, enačenje posamičnih dejanj z njegovo osebnostjo, zmerjanje, predpostavke, predsodki in podobno, naj bodo izrečeni v še takšni jezi, uničujejo spoštovanje, zaupanje in porušijo vse temelje zdrave zveze, zato ne smejo nikoli biti del pogovora in tudi ne spora.

Odmik

Obnašanje, ki nakazuje na nepripravljenost reševanja težav. V večini primerov gre za pasivno-agresivno dejanje v obliki tako imenovane tihe maše, včasih za demonstrativen odhod iz prostora in loputanje z vrati ali preprosto zavračanje pogovora o določeni temi

Vse to pri drugi strani zbudi občutek, da je zapuščena in da niste pripravljeni premagati nesoglasij ter jih na dolgi rok odpraviti.

Nobena manipulacija, izsiljevanje, odmikanje ali drugo pasivno agresivno obnašanje zvezi ne koristi. Če se pojavi težava, jo je treba rešiti s skupnimi močmi, ne glede na to, kdo je zanjo odgovoren.

Vsak par kdaj zaide v stisko, razlika med tistimi, ki uspejo in onimi, ki ne, je v tem, da prvi vzajemno in sproti rešujejo zadrege, jih ne ignorirajo in v nobenem primeru pred njimi ne bežijo.

Odmik od težav ne prinese rešitve. FOTO: Jacob Wackerhausen/gettyimages

Če opažate, da se kateri od naštetih vzorcev pri vaju pogosto pojavlja, igrata tvegano igro. Za 90 odstotkov razhodov ali ločitev, do katerih pride najkasneje pet let po začetku razmerja, so namreč prav ti krivi, da se zveza ali zakon ne obneseta.

Povzeto po portalu Your Tango