Če bi vedeli, kako koristni so, bi jih vsi hoteli imeti v okolici svojih domov

Ti tihi nočni letalci so izjemno koristni za naš ekosistem in lahko igrajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravega in uravnoteženega okolja.

Kljub temu da so pogosto nerazumljeni in včasih celo strašljivi, so zelo koristna bitja, zato bomo v tem članku raziskali, zakaj jih je dobro imeti v okolici svojega doma.

