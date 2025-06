Častitljivih 115 let Alfe Romeo

Italijanska avtomobilska znamka Alfa Romeo letos praznuje častitljivih 115 let. Ob tej priložnosti je v muzeju v Areseju potekal poseben dogodek, ki je združil več kot 1300 oboževalcev in več kot 350 vozil z vsega sveta. Blagovna znamka je hkrati predstavila ekskluzivno knjigo o športnem modelu 33 stradale, razkrila sodelovanji z jadralno ekipo Luna Rossa in tenisačico Jasmine Paolini ter razveselila z novico, da je model junior od lanske predstavitve prejel že več kot 42.000 naročil.

Alfa Romeo je na prireditvi predstavila video, ki obuja nekatere najpomembnejše trenutke uspešnega leta za športno znamko, ki deluje že od leta 1910. Povezuje jih ideja, ki povzema strast, odličnost in italijansko identiteto. Program se je začel s tečajem vožnje in preizkusom točnosti na notranji stezi muzeja.

Sledilo je srečanje klubov, popoldne pa je bila konferenca, ki je obudila ključne trenutke zgodovine znamke in predstavila aerodinamični model vozila 33 stradale. Program se je sklenil s parado vozil, ki so jo vodile alfe GTA v poklon legendarni giulii sprint GTA, ki letos praznuje 60 let, in s skupinskim nazdravljanjem v čast občutku pripadnosti, ki od nekdaj združuje skupnost alfistov.